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PREDSJEDNIK SINDIKATA

VIDEO Jović: Štrajk ZET-a i Holdinga nastavlja se i u utorak

Piše HINA,
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VIDEO Jović: Štrajk ZET-a i Holdinga nastavlja se i u utorak
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Zagreb: Štrajk vozača ZET-a, vozači tramvaji stoje na Remizi | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se unatoč najavama o mogućoj presudi Trgovačkog suda, koji bi mogao odlučiti o njegovoj zakonitosti. Predsjednik sindikata Dražen Jović ističe da je štrajk podržalo većina radnika te poziva građane da pitaju gradonačelnika zašto nema rješenja.

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i u utorak, potvrdio je u ponedjeljak predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović, a istoga dana Trgovački sud u Zagrebu trebao bi odlučivati o zakonitosti štrajka radnika ZET-a i Holdinga. Štrajk se i dalje nastavlja, a poruka je građanima da upitaju gradonačelnika zašto je uzrok problema, a ne rješenje, rekao je Jović za Novu TV, navodeći da je štrajk podržalo 78 posto radnika ZET-a i 74 posto radnika Zagrebačkog holdinga.

S druge strane, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević kazao je da je prvog dana štrajkalo 48 posto operativnih radnika Zagrebačkog holdinga, pri čemu je obustava bila najizraženija u Čistoći. Stoga je ustvrdio da je preciznije govoriti o štrajku u ZET-u i Čistoći nego o štrajku cijelog Holdinga.

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Dražen Jović o štrajku u ZET-u VIDEO
Dražen Jović o štrajku u ZET-u | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Odgovarajući na Tomaševićeve prozivke da su sindikati neodgovorno krenuli u gotovo potpunu obustavu prije utvrđivanja nužnih minimalnih poslova, Jović je odgovornost prebacio na Grad, istaknuvši da pregovori u ZET-u traju 101 dan, a u Holdingu 72 dana.

"Pa neodgovoran je čelni čovjek Zagreba, ako nakon 101 dan pregovora u ZET-u i 72 dana pregovora u Holdingu i nakon šest mjeseci nakon što je istekao kolektivni ugovor, nije našao shodno se upitati (...) zašto je u oba trgovačka društva istekao kolektivni ugovor", rekao je u Dnevniku Nove.

 Istek kolektivnih ugovora ključ spora

Jović tvrdi da je istek kolektivnih ugovora ključ spora, dok utvrđivanje poslova koji se moraju obavljati i tijekom štrajka smatra pokušajem ograničavanja prava radnika na štrajk. Na pitanje zašto sindikati ipak nisu pričekali da arbitraža odredi opseg tih nužnih poslova, odnosno koliko radnika mora raditi tijekom štrajka, rekao je da je prijedlog za njihovo utvrđivanje ZET-u poslan 10. rujna.

"Rok je istekao dva tjedna kasnije, 25.9. i taj petak smo poslali prijedlog s kojim se poslodavac nije složio, radi čega je pokrenuta arbitraža. Holdingu ista priča. Pokrenuta je 3.9., 18.9. je bio rok", rekao je za RTL Danas. 

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Jović smatra da su se nužni poslovi mogli dogovoriti mnogo ranije, "i prije tri godine", te Grad optužuje da nije pregovarao u dobroj vjeri.

Tomašević, nasuprot tome, odgovornost za kašnjenje arbitraže u ZET-u pripisuje sindikatima, ustvrdivši da su dva tjedna čekali s protuprijedlogom, a potom još 48 sati s imenovanjem svojih arbitara. Uprava je predložila da tijekom štrajka radi oko 41 posto vozača, a sindikati 1,5 posto.

U Holdingu je arbitraža već u tijeku, dok ona za ZET tek treba početi. Prema podacima koje je Tomašević danas iznio, u arbitraži za Holding održana su dva sastanka i za dio podružnica postignuti su određeni dogovori, dok za Čistoću, najveću podružnicu Holdinga, još nema suglasnosti.

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Na upit novinarke RTL-a Danas što ako Trgovački sud u Zagrebu u utorak presudi da je štrajk radnika ZET-a i Holdinga nezakonit, Jović je odgovorio da će vidjeti što će biti na dva zakazana ročišta.

"Pravni timovi svih sindikata odgovaraju na te tužbe i pripremaju se za sutra. Mi smo uvjereni da smo u zakonitom štrajku", kazao je.

Tomašević je ranije u ponedjeljak naglasio da su sudski postupak o zakonitosti štrajka i arbitraža o nužnim minimalnim poslovima dva odvojena procesa.

Jović: U dijelovima Holdinga bilo pritisaka

Na pitanje o plaćama radnika za vrijeme štrajka Jović je rekao da će se sindikati pobrinuti za svoje članove. "Danas je 28.9., znamo da je plaća za radnike u Zagrebačkom holdingu i ZET-u 10.10. i vidjet ćemo što će se dogoditi do tada", rekao je.

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Govoreći o zaposlenima koji su se ipak pojavili na poslu, Jović je rekao da ih sindikati nisu sprječavali u radu, ali je ustvrdio da je u dijelovima Holdinga bilo pritisaka rukovoditelja.

"Kolege koje su htjele i željele raditi, otišli su na posao, nitko ih u tome nije spriječio", ustvrdio je.

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Komentari 1
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