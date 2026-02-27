Župan Kolar poništava dozvole za solare. Vijećnik Vrančić: 'A tvrdio je da je sve po zakonu...'

SDP-ov krapinsko-zagorski župan Željko Kolar konačno se oglasio o spornih sedam dozvola koje je izdala njegova županija investitoru Dubravku Posavcu za solarne elektrane. Na osnovu tih dozvola je investitor mogao pokrenuti izvlaštenje više od 1,1 milijun četvornih metara privatne zemlje. Župan je najavio poništenje svih sedam dozvola pored Zaboka i Pregrade. Time bi trebala pasti i izvlaštenja.

24sata su prva još u rujnu objavila da su dozvole nezakonite. Župan i njegova pročelnica su tada tvrdili drugačije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine je nakon našeg inzistiranja, pokrenulo nadzor i utvrdilo da su dozvole izdane nezakonito.

O svemu se oglasio i županijski i gradski vijećnik Petar Vrančić koji cijeli slučaj prati od početka.

- Danas je potvrđeno ono na što smo mjesecima upozoravali: zakon mora biti iznad svakog projekta, svake funkcije i svake političke izjave. Donošenjem rješenja, kojim se lokacijske dozvole za solarne elektrane Zabok 1, 2, 3, 4 i 5 proglašavaju ništavnima te pokreće obnova postupka za solarne elektrane Pregrada 1 i 2, učinjen je iznimno važan iskorak na razini nadležnih institucija - poručio je Vrančić te dodao da se prvenstveno radi o ljudima.

- Ova odluka ima prije svega ljudsku dimenziju jer znači sigurnost za vlasnike zemljišta koji su mjesecima živjeli u pravnoj neizvjesnosti i strahu od gubitka svoje imovine. Do ove točke nije došlo preko noći. Još od kolovoza 2024. godine, nakon što su mi se građani obratili zbog postupaka izvlaštenja, kontinuirano sam upozoravao na ozbiljne sumnje u zakonitost izdavanja dozvola. Na sjednicama Županijske skupštine i Gradskog vijeća zahtijevao sam potpunu transparentnost i objavu nalaza nadzora te smo na istima nailazili na brojne prepreke, vrijeđanja i nekorektnu korespondenciju. U studenome i prosincu 2025. javno sam poručio ako su dozvole protuzakonite, netko mora preuzeti političku odgovornost - podsjetio je Vrančić. Dodaje da je tada retorika bila da je sve u redu.

- Unatoč tim upozorenjima, javno se tvrdilo da je sve u redu. Župan u svom priopćenju danas navodi: „jer vrlo dobro znam koliko ljudima znači njihova zemlja, koja nije samo imovina — ona je za mnoge obitelji pitanje identiteta, sigurnosti i dostojanstva.“ Napisana rečenica je čisto omalovažavanje, vrijeđanje i podcjenjivanje inteligencije građana zamotano u „celofan s velikom mašnom“. No građani koji ovu noćnu moru prate mjesecima, znaju pročitati između redaka. Cijelo vrijeme župan Kolar tvrdi da je sve u redu, da je sve po zakonu, javno me naziva lažljivcem i neznalicom, a dokazano je upravo suprotno - poručio je vijećnik pa pitao gdje su u cijeloj priči Možemo! i SDP?

- Pitam gdje su sada saborske zastupnice Sandra Benčić, Dušica Radojčić i stranka Možemo! koje su organizirale prosvjede u Zaboku? Gdje je sada Siniša Hajdaš-Dončić i gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, koji su organizirali tribine i uvjeravali nas da je sve u redu i po zakonu? Od njih očekujem da sutra u svim medijima svojeg stranačkog kolegu i koalicijskog partnera pozovu na političku odgovornost. Isto tako od svih njih zajedno očekujem da se ispričaju svim Zabočanima i Pregrađanima za svoja postupanja. Podsjećam vas, radi se o 102 hektara (1,02 milijuna m2 – Zabok) i 14 hektara (140.000 m2 - Pregrada) zemljišta - naveo je Vrančić i naglasio borbu samih građana.

- Također, ne smijemo zaboraviti na postupanje i borbu građana Pregrade, koji su zajedno s gradonačelnikom Goranom Vukmanićem prvi organizirali prosvjed i jasno poručili da traže zakonitost, zaštitu vlasništva i poštivanje procedura. Stali su u obranu svojeg grada, nama u pomoć i na tome im iskreno zahvaljujem. Za kraj, najvažnije-veliko hvala i suvlasnicima zemljišta u Zaboku, ljudima koji su htjeli slušati dok drugi nisu, onima koji su podnosili razne prijetnje i strahovladu, ali su bili hrabri, ustrajali i pomagali u tišini. Neću ih nabrajati poimence, oni znaju tko su. Hvala na strpljenju, angažmanu i snazi da kroz cijeli ovaj proces ostanu dostojanstveni i ustrajni - poručuje Vrančić te još jednom dodaje da zakon mora biti jednak za sve.

- Ovaj slučaj je čisto pitanje načela jer zakon mora biti jednak za sve i niti jedna odluka ne smije ugroziti prava građana. Vjerujem da će naš slučaj biti na pomoć svima koji će se naći u sličnoj situaciji, a mnogima neće pasti na pamet da krenu u tom smjeru. Na zakonitosti ću uvijek i jedino ustrajati, bez obzira što pojedinci mislili o tome - zaključio je Petar Vrančić.