Na sjednici Vlade, svi ministri izvijestit će hrvatsku javnost o dosad učinjenom na uklanjanju posljedica nakon razornog potresa. Bit će riječi i o daljnjim aktivnostima Vlade i nadležnih službi vezano uz pomoć unesrećenim ljudima i saniranje posljedica potresa.

Vlada je u nedjelju također najavila da će osnovati Stožer koji će voditi proces i povezati aktivnosti svih sudionika u pružanju pomoći u saniranju posljedica potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji i dijelovima Zagrebačke i Karlovačke županije.

Vlada je na početku sjednice minutom šutnje odala počast za osmero mladih koji su u novogodišnjoj noći kraj Posušja izgubili živote.

Premijer Andrej Plenković rekao je da su, uz ministre, na sjednici i župani područja koja su pogođena potresom, čelni ljudi HGSS-a, Crvenog križa i vatrogasaca.

- Danas je točno tjedan dana od prvog potresa jačine 5 po Richteru, a šest dana od razornog potres jačine 6,2 u kojem je sedmero ljudi izgubilo život. Ovaj je potres prouzročio veliku štetu i osjetio se na velikom području Hrvatske, ali i u inozemstvu - rekao je Plenković.

U potresu je ozlijeđeno 24 ljudi, u bolnici je 18. Jedan je volonter i preminuo prilikom pomaganja. Zbog velike tragedije su 2. siječnja proglasili Dan žalosti na prošloj sjednici vlade.

- Od ponedjeljka se tlo i dalje trese, to smo vidjeli i jutros. Do tada je zabilježen veliki broj manjih ili srednje jakih. To ne znači da moramo biti u strahu, ali moramo biti na oprezu. Od prva potresa je Vlada reagirala promptno - rekao je.

Premijer je zahvalio svim službama koje su učinile maksimalne napore da se osigura pomoć te svim sugrađanima i volonterima koji su proteklih dana pokazali zajedništvo.

- Na terenu su i brojni statičari koji su uradili maksimalne napore, neki od njih su i ozlijeđeni. Nadam se da se dobro oporavljaju. Njihovo iskustvo nakon potresa u Zagrebu, sada i ovo, je izrazito važno - poručio je i ponovio kako su na prošloj sjednici donijeli odluku o naknadi za posao koji su do sada radili volonterski.

- Nitko neće ostati sam u ovoj situaciji. Razumijem zabrinutost gradonačelnika Dumbovića, ali on zna da smo uz njega i uz građana Petrinje. Bit će još potpore i podrške - rekao je premijer.

Što se tiče zdravstva, dvije bolnice, one u Sisku i Petrinji su bile evakuirane i pacijenti su zbrinuti u zagrebačkim bolnicama.

- Svi koji su trebali dobiti skrb su dobro. Ministar Beroš nas je izvijestio da je dio zgrada bolnice u Sisku ocijenjen tako da se može u njima boraviti. Moći će primiti oko 50 pacijenata - rekao je.

Zahvalio se i građanima koji su do sada uplatili sredstva kako bi pomogli.

- Ovaj prvi odaziv je veliki signal potpore i želje da se pomogne na različite načine - rekao je.

Vlada je trenutno suočena s dvije velike krize, a jedna se odnosi na Covid-19. Plenković kaže da su odlučili danas ne samo proglasiti katastrofu u županijama koje su pogođene potresom, nego uz postojeći Stožer civilne zaštite oformiti poseban stožer na čijem čelu će biti Tomo Medved.

Proglašavanje katastrofe

- Mi proglašavamo katastrofu danas. Dobili smo informacije s terena i kroz sustav civilne zaštite o razmjerima šteta i posljedicama na normalno funkcioniranje života. Uvjereni smo da će nova struktura pomoći i predstavnicima područne i lokalne samouprave i koordinaciji - rekao je.

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić da je ukupno 12 jedinica lokalne samouprave stradalo u potresu.

- Oko 50.000 ljudi je direktno oštećeno ili su im oštećeni domovi ili gospodarske zgrade. Ukupne štete su sljedeće: 14.175 je prijavljenih šteta, nešto više od 4000 objekata je pregledano od kojih je 800 u potpunosti uništeno. Očekujemo da će taj broj biti preko 3000 - rekao je Žinić.

Opisao je kakvo je stanje na terenu.

- Smatram kako je sustav, država, sve odradila maksimalno, i sve službe. Nadalje, sustav civilne zaštite i dalje funkcionira - rekao je Žinić i zahvalio premijeru i ministrima na pomoći i podršci.

- Narod je to vidio i cijeni, a pojedinci koji ništa ne rade pokušavaju prikazati jedno drugačije stanje. Moje viđenje je zasjenio emotivni šok gdje su svi htjeli pomoći, dolazak tisuće i tisuće ljudi nitko nije mogao predvidjeti. Stvorio je dodatne probleme, pa je prividno izgledalo da Vlada ništa ne radi - rekao je Žinić i dodao kako je dnevno dolazilo oko 10.000 ljudi i da nije bilo jednostavno sve njih zbrinuti i koordinirati.

Najveći problem - zbrinjavanje ljudi

- Svaki dan dolazi konvoj, i jučer je došao od 30 kamiona i kombija. Istovar, skladište... Radilo je stotine volontera - rekao je.

Istaknuo da je najveći problem zbrinjavanje i smještaj ljudi kojima su uništene kuće i da je ta brojka narasla na 500, a moguće je da bude i duplo veća.

- Bit će tu velikih problema, 97 kućica je došlo iz rezervi. Ostatak će doći, ali puno ima privatnih donacija i po meni bi bio moguć problem dodjela takvih kuća - upozorio je.

Na račun županije je do sad skupljeno 1,8 milijuna kuna.

- Naše škole su uništene, 11 škola je uništeno. Taj sustav će trebati to probati riješiti - rekao je.

Problem je još kuhanje hrane koje želi centralizirati, kao i donacije građevinskog materijala.

- U Glini je pola zgrada razrušeno, a one koje se nisu srušile su još u gorem stanju zbog kiše. Sisačka katedrala, toranj je oštećen. Treba ga skinuti jer prijeti da će se urušiti. I jutros smo imali potres, postoji opasnost da one zgrade koje su načete će biti uništene. Gradovi Petrinja i Glina ne funkcioniraju - rekao je.

Zagrebačka županija: Teže stradala četiri grada i tri općine

Župan Stjepan Kožić izvijestio je o stanju u Zagrebačkoj županiji.

- Zasad imamo preko 1000 objekata koji su oštećeni, ljudi su na terenu, vrše se procjene i po obilasku ćemo znati koji su za rušenje, a koji su za popravak - rekao je.

U potresu su stradale općine Pokupsko, Kravarsko i Pisarovina te gradovi Zaprešić, Velika Gorica, Ivanić Grad i Jastrebarsko.

- U svim tim općinama i gradovima stradali su i obiteljski, stambeni objekti, ali i sakralni objekti koje će neke trebati rušiti i graditi iznova. U Zaprešiću su stradale tri zgrade iz kojih je iseljena 71 obitelj. Dio je kod obitelji, dio je smješten u hotelu. Jedan dio javnih objekata, zgrada suda, Pučko otvoreno učilište i crkva sv. Petra u Zaprešiću će trebati rušiti i obnavljati ispočetka. U drugim općinama i gradovima imamo takvih objekata - rekao je.

Još nema procjene štete.

- Nema obitelji koja nije smještena, svi su smješteni u čvrstim objektima i sve što je pred nama ćemo sigurnije odrađivati - rekao je.

