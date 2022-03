Vladajući odbili da se osnuje Istražno povjerenstvo koje bi 'pročešljalo' dodjelu EU novca

Saborski zastupnici danas su glasali i o prijedlogu SDP-a i Zeleno-lijevog bloka da se osnuje Istražno povjerenstvo koje bi utvrdilo kako se koriste i dodjeljuju sredstva iz EU fondova, obzirom na niz afera s dodjelom tih sredstava, a posebno nakon uhićenja bivše ministrice Gabrijele Žalac te ravnatelja SAFU-a Tomislava Petrica. No, vladajuća je većina već jučer prilikom rasprave poručila kako prijedlog neće podržati jer nije u skladu sa Zakonom o istražnim povjerenstvima.

'Postoje pritisci kako će se novac trošiti'

- Ovaj prijedlog smo uputili kada je u javnost izašao slučaj Žalac, Petrica i ostalih. Iz njega smo naučili da hrvatska tijela kaznenog progona bez intervencija iz EU ne poduzimaju radnje, ali i da tamo, gdje bi sve trebalo biti čisto i transparentno, postoje politički pritisci kako će se trošiti novac. Pojavili su se od tada i drugi slučajevi, jedan je posljednjih dana i slučaj ministrice Tramišak, koja je naslijedila Žalac. Opet imamo priču da postoje određeni pritisci, čak i prijetnje vezane uz način kako će se koristiti sredstva EU fondova. Zato pozivam sve koji žele to raščistiti i spriječiti da se ovakvi pritisci i zlouporabe događaju da podrže osnivanje Povjerenstva - poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

I Domagoj Hajduković iz Kluba Socijaldemokrata pozvao je vladajuće da podrže osnivanje Povjerenstva.

'Ako nepravilnosti nema, nemate se čega bojati'

- Ako se nema što kriti, ako se sve radilo po zakonu, onda nema problema ni da se osnuje ovakvo Povjerenstvo koje će sve oko EU fondova istražiti. Ako nepravilnosti nema, onda se nemate čega bojati. Ali već ste najavili da ga podržati nećete pa time već priznajete indirektnu krivnju jer se očito bojite što bi to Povjerenstvo sve moglo pronaći - poručio je.

Suverenist Željko Sačić upozorio je kako se predstavnici izvršne vlasti miješaju i onemogućavaju rad pravosudnih tijela.

A kako su najavili, tako su i učinili - vladajući su osnivanje tog Povjerenstva odbili. No, nevjerojatno je da se opet ponavlja situacija u kojoj oporba pokreće inicijative pa onda za nju ne glasaju svi oporbeni zastupnici, odnosno ni ne dođu taj dan na glasanje. Za osnivanje Povjerenstva glasalo je njih 49 dok ih je protiv bilo 77.

- Ovaj prijedlog odbijamo jer nije u skladu sa Zakonom o istražnim povjerenstvima, preširoko ste išli, objasnili smo vam u raspravi da ima četiri razine kontrole EU fondova u Hrvatskoj, plus revizori iz Bruxellesa, plus Europski revizorski sud. Oni svi govore da su stekli razvojno jamstvo u pogledu ispravnog funkcioniranja sustava i upravljanja EU fondovima. A ono što Vlada radi - dobila je 25 milijardi eura za sljedećih 10 godina, preuzeli smo sustav EU fondova kad je njihova apsorpcija bila šest posto, a sada smo na 124 posto ugovorenosti i 67 posto isplaćenosti - rekao je HDZ-ov Marko Pavić, inače i bivši ministar regionalnog razvoja i EU fondova, naglasivši kako je Vlada europskim novcem spasila 700.000 radnih mjesta, osigurala kvalitetni razvoj idućih 10 godina te da će i Pelješki most ostati trajni spomenik ove financijske omotnice.

'Uhićen je ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i vama je to normalno'

Mostov Nikola Grmoja poručio je kako vladajući konstantno izbjegavaju odgovoriti koliko je novca izgubljeno zbog nepravilnosti i nezakonitosti.

- Naše procjene govore da je oko 50 milijuna eura izgubljeno, a sada se i u Ministarstvu poljoprivrede spominje oko 30 milijuna - istaknuo je.

Pavićeve tvrdnje je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić ocijenila neistinitima.

- Tvrdi da je zahtjev išao preširoko. Svaki zahtjev oporbe za uspostavom Istražnog povjerenstva vama je preširok ili preuzak, ovisno što vam više odgovara. Jedina smo zemlja u kojoj je nakon završetka zadnje europske financijske perspektive doslovno uhićen ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i vama je to normalno - poručila je.

Odgovorio je i Pavić.

- Mi smo po gubitku iz EU fondova radi grešaka i korupcije po glavi stanovnika među najboljim članicama EU. 30 milijuna na 12 milijardi je uspjeh u odnosu na druge članice - rekao je HDZ-ovac.

