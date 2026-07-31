Vlajčić: 'Iz Srbije, gdje bukti svinjska kuga, noću u gepecima krijumčare meso u Hrvatsku...'

Ministar poljoprivrede David Vlajčić u petak je upozorio na ozbiljan rizik koji krijumčarenje i nezakonit uvoz donose za hrvatsko svinjogojstvo, te je pozvao na poštivanje propisa i prijavu nezakonitosti.

Nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i općina na temu afričke svinjske kuge (ASK), izvijestio je o trima novim potvrđenim slučajevima u Osječko-baranjskoj županiji, a potom upozorio na pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u Dalmaciju odnosno tamošnje restorane, za vrijeme turističke sezone. Imamo opet ilegalne radnje uvoza svinjskog mesa, dakle krijumčarenja u Dalmaciju usred turističke sezone, ustvrdio je Vlajčić.

- To su slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju, zbog nekog profita. Gdje je to domoljublje o kojem pričamo, kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije, gdje bukti ASK, uvoze meso u okrilju noći, u gepecima skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju? - rekao je.

Domoljublje danas, dodao je, nije pjevanje domoljubnih pjesama, nego prijava takvih slučajeva, njihova osuda i stavljanje na stup srama.

- Posebno upozoravam na neprihvatljivu praksu krijumčarenja i nezakonitog prometa mesa koja predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, zbog čega pozivam sve proizvođače, subjekte u poslovanju s hranom i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost - poručio je Vlajčić.

Istaknuo je važnost pravodobnog prijavljivanja svake sumnje na bolest afričke svinjske kuge i dojavljivanja povećane prisutnosti ili neuobičajenog ponašanja divljih svinja kako bi nadležne veterinarske i druge službe mogle žurno poduzeti propisane mjere.

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj i najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj.

Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mjera. Kao i ministar Vlajčić, pozvala je na prestanak šverca i ilegalnog uvoza.