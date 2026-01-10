Obavijesti

Vođa FARC-a pozvao gerilce na ujedinjenje: 'Amerika želi rat, moramo se zajedno braniti'

Foto: X/Screenshoot

Nestor Gregorio Vera poručio je suparničkim pobunjeničkim skupinama da ostave razlike po strani i stvore zajednički front protiv mogućne američke intervencije u Kolumbiji

Vođa najbrojnije pobunjeničke skupine Revolucionarnih oružanih snaga Kolubije (FARC) Nestor Gregorio Vera u video je poruci pozvao je na ujedinjenje svih gerilaca u toj zemlji s ciljem borbe protiv američke intervencije.

"Sjena intervencionističkog orla nadvija se jednako na sve. Pozivamo vas da ostavimo po strani naše razlike. Sudbina nas poziva na ujedinjenje. Mi nismo raštrkane snage, mi smo nasljedovatelji istog cilja. Pokažimo djelima svoju jedinstvenost i stvorimo veliki blok kojim ćemo izgurati neprijatelja iz domovine", poručio je Vera članovima Nacionalne oslobodilačke vojske (ELN) i Bolivarskoj gerilskoj vojsci, skupinama koje su se odvojile od FARC-a.

Prije nekoliko dana američke su snage intervenirale u Kolumbiji susjednoj Venezueli te uhitili tamošnjeg predsjednika Nicolasa Madura.

Nakon događaja u Venezueli, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je sličnim scenarijem u Kolumbiji što je kao posljedicu imalo dogovoreni sastanak između njega i aktualnog kolubijskog predsjednika Gustava Petra, i samog bivšeg gerilca, koji bi se trebao dogoditi u veljači u Washingtonu.

Kolumbijski ministar obrane Pedro Sanchez Verin je poziv za ujedinjenjem pobunjenika okarakterizirao kao pokušaj vlastite zaštite kako ga ne bi uhvatile vojne snage.

