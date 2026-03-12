Vozač je alkotestiran te je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila. Osobni automobil privremeno je oduzet radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja
Vozač (45) kraj Osijeka autom naletio na pješakinju (71). Teško ju ozlijedio pa pobjegao...
Pijani vozač (45) naletio je u utorak autom na pješakinju (71) u Belišću kraj Osijeka i teško ju ozlijedio, javila je osječko-baranjska policija. Kriminalističkim istraživanjem policajci Policijske postaje Belišće utvrdili su da je muškarac uzrokovao nesreću te nije pješakinju pružio pomoć.
Nesreća se dogodila u Željezničkoj ulici u 18.35 sati. Očevidom je policija utvrdila da se prometna nesreća dogodila kada muškarac jurio Željezničkom ulicom također. nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti. Autom je naletio na pješakinju koja je prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.
Nakon prometne nesreće vozač nije pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji i napustio mjesto događaja. Kasnije se vratio na mjesto nesreće. Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena s ozljedama opasnim po život.
Vozač je alkotestiran te je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila. Osobni automobil privremeno je oduzet radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja, dok je 45-godišnji vozač uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+