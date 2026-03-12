Vozač (45) kraj Osijeka autom naletio na pješakinju (71). Teško ju ozlijedio pa pobjegao...

Pijani vozač (45) naletio je u utorak autom na pješakinju (71) u Belišću kraj Osijeka i teško ju ozlijedio, javila je osječko-baranjska policija. Kriminalističkim istraživanjem policajci Policijske postaje Belišće utvrdili su da je muškarac uzrokovao nesreću te nije pješakinju pružio pomoć.

Nesreća se dogodila u Željezničkoj ulici u 18.35 sati. Očevidom je policija utvrdila da se prometna nesreća dogodila kada muškarac jurio Željezničkom ulicom također. nije prilagodio stanju i uvjetima na cesti. Autom je naletio na pješakinju koja je prelazila kolnik na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.

Nakon prometne nesreće vozač nije pružio pomoć ozlijeđenoj pješakinji i napustio mjesto događaja. Kasnije se vratio na mjesto nesreće. Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena s ozljedama opasnim po život.





Vozač je alkotestiran te je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,41 promila. Osobni automobil privremeno je oduzet radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja, dok je 45-godišnji vozač uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.