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RAZMIŠLJA O KANDIDATURI ZA PREMIJERA

Vučić najavio prijevremene izbore u Srbiji za 18. ili 25. listopada: Znat ćemo za koji dan

Piše HINA,
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Vučić najavio prijevremene izbore u Srbiji za 18. ili 25. listopada: Znat ćemo za koji dan
Foto: T.K.
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Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027., rekao je sredinom lipnja da "uskoro" planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera.

Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je u četvrtak srpski predsjednik Aleksandar Vučić koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera.

"Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se, kako stvari stoje, ili 18. ili 25. listopada, a to ćemo znati za koji dan", izjavio je Vučić javnoj televiziji.

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Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027., rekao je sredinom lipnja da "uskoro" planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera.

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Vučić, kojega kritičari optužuju za autokraciju i korupciju, suočava se s najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri od urušavanja nadstrešnice na željezničkom  kolodvoru u Novom Sadu 2024, kada je poginulo 16 ljudi, što je pokrenulo gotovo dvogodišnje protuvladine prosvjede.

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U međuvremenu, vladajuća koalicija njegove Srpske napredne stranke (SNS) i socijalista (SPS) na rubu je raspada nakon nedavne najave vođe SPS-a i ministra unutarnjih poslova Ivice Dačića da će socijalisti samostalno izaći na sljedeće izbore. 

Upitan o odluci SPS-a, Vučić je rekao da će "na jednoj strani biti SNS sa svojom listom, na drugoj sve ostale političke opcije".

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