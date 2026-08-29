Vučić o prvom humanoidnom robotu napravljenom u Srbiji: 'Koriste vrlo ozbiljno oružje'

Qin Junhua, osnivač grupacije Mint, istaknuo je zadovoljstvo što je njihova prva tvornica humanoidnih robota u Europi otvorena u partnerstvu sa Srbijom koja je "prepoznala projekt kao stratešku šansu za pozicioniranje zemlje u sektoru visokotehnološke proizvodnje".

Junhua je, prema izvješću beogradskih medija iz Šapca, rekao da njegova kompanija želi proširiti paletu proizvoda da, osim humanoidnih robota i bespilotnih letjelica, proizvodi i najmodernije sofisticirane baterije, kako bi pridonijela razvoju Srbije i da budućnosti nađe svoje mjesto na svjetskoj karti visoke tehnologije i razvoja umjetne inteligencije.

On je najavio da će u vojvođanskom gradiću Inđiji kompanija otvoriti novi industrijski park, u kojem će, zajedno s domaćim partnerima, proizvoditi robote, robotske mašine i bespilotne letjelice.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će već za 15 dana biti predstavljena prva uporaba robota za Vojsku Srbije.

- Vidjet ćete ih za 15 dana na djelu.... Vidjet ćete ih i to ne samo da hodaju, već i kako koriste oružje i to veoma ozbiljno oružje - citirala je Vučića sa svečanosti Radio-televizija Srbije.

Vučić je najavio i šire korištenje različitih tipova robota za vojnu uporabu.