NIS pod američkim sankcijama, ruski veleposlanik u Beogradu: 'Nećemo okrenuti leđa Srbiji!'

Ruski veleposlanik u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko nazvao je američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) "političkim rješenjem" i poručio da ruska strana nema namjeru u toj situaciji okrenuti leđa Srbiji, javila je moskovska agencija TASS.

Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom ruskom vlasništvu, nije u četvrtak dobila novu odgodu sankcija Washingtona uvedenih ruskom energetskom sektoru. Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija u kolovozu je novim jednomjesečnim produženjem licence omogućio nastavak isporuke sirove nafte NIS-u do 29. rujna, a potom dodatno samo do 8. listopada.

Ruski diplomat rekao je da veleposlanstvo ima stalne kontakte s vodstvom NIS-a, ocjenivši da je ta kompanija "dosta dobro pripremljena za ovu situaciju, jer se znalo da će prije ili kasnije" uslijediti napetosti po stupanju na snagu američkih sankcija.

"Oni imaju i zaliha, imaju i mogućnost da se snađu. U svakom slučaju, mislim da ne treba očekivati nestašice, niti uzbune na tržištu, ni kada je u pitanju energetska sigurnost Srbije", rekao je Bocan-Harčenko za RT Balkan.

On je najavio dodatne kontakte NIS-a, srpske strane i "Gazproma", te između vlada dviju država, ne navodeći detalje i moguća rješenja. Dodao je da će narednih dana biti nastavljeni kontakti i da će "možda biti i nešto novo".

"Sad kad su sankcije uvedene najvažnije je da to primamo bez nekih povećanih emocija, jer to za nas nije iznenađenje. Na kraju krajeva - to je potpuno političko rješenje, u pozadini nema ničega što se tiče ekonomije i energetike. To je potpuno političko rješenje", istaknuo je ruski veleposlanik u Srbiji.

On ponovio da je "Gazprom" pouzdan partner i da "ruska strana nema namjeru u ovoj situaciji okrenuti leđa Srbiji".

"U sklopu naše bilateralne suradnje Srbija će imati energetsku sigurnost kao i do sada", poručio je ruski diplomat.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je u izvanrednom obraćanju u povodu početka primjene američkih sankcija nagovijestio da će to "imati ozbiljne političke, ekonomske i društvene implikacije za zemlju".

Vučić je, navodeći da je Hrvatska, slijedom primjene sankcija, prekinula dotok nafte rafineriji u Pančevu, rekao kako NIS može raditi bez opskrbe do 1. studenog, te da od tada počinje "pravi problem s derivatima", premda zaliha ima do Nove godine.

Početkom siječnja ove godine, američko ministarstvo financija uvelo je sankcije protiv ruskog energetskog sektora kojima je obuhvaćen i NIS. Kompanija je od tada dobila nekoliko odgoda sankcija, a posljednja je vrijedila do 8. listopada.