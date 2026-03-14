RAKETE RAZORNE MOĆI

Vučić otkrio kada će predstaviti nove balističke rakete: 'Imamo ih puno, imat ćemo ih još i više'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vučić otkrio kada će predstaviti nove balističke rakete: 'Imamo ih puno, imat ćemo ih još i više'
To je kinesko oruđe koje se pokazalo iznimnim u sukobu između Pakistana i Indije. Uspjeli su uništiti francuski radar i radarski sustav S-400, rekao je Vučić tijekom posjeta Mramorcu

Tijekom posjeta Mramorcu, mjestu u blizini Smederevske Palnke gdje se u nedjelju odvijaju lokalni izbori, Aleksandar Vučić najavio je kako će srpske oružane snage predstaviti hipersonične kineske balističke rakete CM-400 "oko Vidovdana", odnosno srpskog crkvenog praznika koji pada 28. lipnja, piše tportal.

- Rekao sam našim ljudima da puste videozapise, pa pretpostavljam da su im pustili videozapise da vide. Imamo sada puno vježbi, i s onima iz NATO-a i s drugima, ali kada završi, vjerujem da će biti oko Vidovdana, pa ćemo to pokazati - izjavio je Vučić.

Kako je objasnio, riječ je o balističkim raketama dometa 400 km koje teže gotovo tonu i koje će nositi zrakoplovi MIG-29.

- Govorimo o raketama zrak-zemlja. To su rakete razorne moći. Imamo značajan broj tih raketa i imat ćemo ih još - rekao je Vučić te je podsjetio i kako su se navedene rakete koristile u sukobu između Pakistana i Indije, kada je njima uništen radarski sustav S-400.

- To je kinesko oruđe koje se pokazalo iznimnim u sukobu između Pakistana i Indije. Uspjeli su uništiti francuski radar i radarski sustav S-400. Imamo puno toga što niste vidjeli i nastavit ćemo ih nabavljati - rekao je.

Nakon što je Vojska Srbije pokazala rakete CM-400 na online vojnom forumu MyCity Military, hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je kako će o tome obavijestiti glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea jer takve rakete nema nitko u Europi.

Vučić je na to uzvratio da će ga on obavijestiti jer je "ponosan na ono što su srpske ruke zaradile" te dodao kako to rade zato što se "pripremaju za napad" Hrvatske, Albanije i Kosova koji su u međuvremenu formirali savez o vojno-tehničkoj suradnji.

Andrej Plenković na to je odgovorio kako je riječ o "promašenoj tezi".

