Vučić: 'Tolika histerija je nastala zbog samo jedne rakete'

Aleksandar Vučić u petak je u selu Ranilović pred novinarima komentirao reakcije iz Hrvatske na vijest o tome da Srbija posjeduje hipersonične kineske rakete CM-400. Rakete koje su u Srbiji prozvali "Zagrepčanke" viđene su na njihovim MIG-ovima, te navodno imaju domet do 400 kilometara.

- Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredjeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo sačuvati mir i stabilnost. Osnažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam vidjeli samo jednu raketu. Ostale nisu ni vidjeli. Ne mora Plenković obavijestiti NATO, ja ću ih obavijestiti jer se ponosim onim što su srpske ruke zaradile - izgovorio je Vučić, pozivajući se na "mir i stabilnost, u svijetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvjesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu podnijeti".

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković pismeno je obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati.

- Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati. Ta vrsta kineskog naoružanja još nije bila primijećena na europskom teritoriju - rekao je Plenković novinarima u petak.

Vučić je, pak, poručio kako će Srbija imati još više raketa.

- Imat ćemo razne rakete. U Zaljevu postoji golema potreba za našim PASARS-ima. Sada imamo 5000 PASARS-a i svih smo 5000 mogli prodati. Nastavit ćemo s tim. Što se toga tiče, neka uzmu više papira i češće pišu NATO-u, ali ne moraju se mučiti, neka samo meni kažu pa ću ja prijaviti NATO-u. Kome god žele da prijavim, ja ću to učiniti. Samo želim reći, ovo je Srbija. Ovdje Srbija odlučuje što će imati. Srbija je suverena i neovisna zemlja i Srbija će se moći sama obraniti - rekao je.