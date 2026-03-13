Obavijesti

News

Komentari 0
Vučić: 'Tolika histerija je nastala zbog samo jedne rakete'

Piše 24sata, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Antonio Ahel

Andrej Plenković poslao je obavijest glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete kakve još nisu viđene na europskom teritoriju

Aleksandar Vučić u petak je u selu Ranilović pred novinarima komentirao reakcije iz Hrvatske na vijest o tome da Srbija posjeduje hipersonične kineske rakete CM-400. Rakete koje su u Srbiji prozvali "Zagrepčanke" viđene su na njihovim MIG-ovima, te navodno imaju domet do 400 kilometara.

ZONA UGROZE Srbija nabavila 'Zagrepčanke'! Supersonične kineske rakete su prijetnja i za RH! Evo detalja...
- Važno je da ujedinjeni pokažemo svoje opredjeljenje i pošaljemo poruku da hoćemo sačuvati mir i stabilnost. Osnažili smo našu vojsku, tolika histerija je nastala kad su nam vidjeli samo jednu raketu. Ostale nisu ni vidjeli. Ne mora Plenković obavijestiti NATO, ja ću ih obavijestiti jer se ponosim onim što su srpske ruke zaradile - izgovorio je Vučić, pozivajući se na "mir i stabilnost, u svijetu u kojem više ne caruje pravda, već caruje neizvjesnost, neretko ludilo, nepredvidivost, sve ono što ekonomija ne trpi i sve ono što odgovorni ne mogu podnijeti".

Podsjetimo, hrvatski premijer Andrej Plenković pismeno je obavijestio glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea da je Srbija nabavila kineske hiperzvučne rakete te da bi NATO o tome trebao razgovarati. 

- Mislim da je to relevantna informacija koju bi Savez i druge članice trebali uzeti u obzir i znati. Ta vrsta kineskog naoružanja još nije bila primijećena na europskom teritoriju - rekao je Plenković novinarima u petak. 

Vučić je, pak, poručio kako će Srbija imati još više raketa.

STRAH OD SAVEZA Vučićeva paranoja: 'Hrvatska, Albanija i Kosovo samo čekaju da nas napadnu. Imamo rakete'
- Imat ćemo razne rakete. U Zaljevu postoji golema potreba za našim PASARS-ima. Sada imamo 5000 PASARS-a i svih smo 5000 mogli prodati. Nastavit ćemo s tim. Što se toga tiče, neka uzmu više papira i češće pišu NATO-u, ali ne moraju se mučiti, neka samo meni kažu pa ću ja prijaviti NATO-u. Kome god žele da prijavim, ja ću to učiniti. Samo želim reći, ovo je Srbija. Ovdje Srbija odlučuje što će imati. Srbija je suverena i neovisna zemlja i Srbija će se moći sama obraniti - rekao je.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
UŽIVO U padu američkog vojnog aviona u Iraku poginulo je svih šest članova posade...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO U padu američkog vojnog aviona u Iraku poginulo je svih šest članova posade...

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'
OBA SU PALA

VIDEO Upali s oružjem i zbrisali iz zlatarne! Imamo SNIMKU uhićenja: 'Uhvatili su bandu!'

U PUZ-u navode kako su dvojica nepoznatih počinitelja, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026