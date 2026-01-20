Obavijesti

VUČIĆ U DAVOSU

Vučić: Podcijenili smo hrvatsku vojsku prije 30 godina

Piše Filip Sulimanec,
Vučić: Podcijenili smo hrvatsku vojsku prije 30 godina
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Mislim da se podcjenjuje snaga Hrvatske. Ona ima izuzetno snažnu vojsku. Nitko tko je ozbiljan i odgovoran ne smije to podcjenjivati. Mi smo bili dovoljno glupi da smo to činili prije trideset i nešto godina. Glupo je kad morate učiti iz vlastitih, a ne tuđih pogrešaka, ali bolje je naučiti ikad nego nikad, rekao je Vučić

Specijalizirana vojna stranica Global Firepower objavila je svoju godišnju rang listu najmoćnijih oružanih sila za 2025. godinu. Hrvatska se na najnovijoj ljestvici za 2025. godinu nalazi na 74. mjestu, zabilježivši blagi pad u odnosu na ranije poretke. U regionalnom kontekstu, Srbija je pozicionirana kao vodeća vojna sila i zauzima 63. mjesto. 

Stanje dvije vojske iz Davosa, prokomentirao je Aleksandar Vučić.

 - Mislim da se podcjenjuje snaga Hrvatske. Ona ima izuzetno snažnu vojsku. Nitko tko je ozbiljan i odgovoran ne smije to podcjenjivati. Mi smo bili dovoljno glupi da smo to činili prije trideset i nešto godina. Glupo je kad morate učiti iz vlastitih, a ne tuđih pogrešaka, ali bolje je naučiti ikad nego nikad - rekao je Vučić. 

IZBORI Vučić podržao Orbana, pojavio se i u njegovu spotu: 'Svjedočit ćemo još jednoj pobjedi!'
Vučić podržao Orbana, pojavio se i u njegovu spotu: 'Svjedočit ćemo još jednoj pobjedi!'

Prokomentirao je i srpsku vojsku koja je najviše rangirana na Zapadnom Balkanu, piše N1.

 - Nisu nam uračunali sve što imamo i ne znaju sve što smo dobili. Naša će vojska sljedeće godine biti neusporedivo bolje rangirana i prema tim indeksima. Mnogo ćemo raditi na naoružavanju i opremanju naše vojske, i iz zemlje i iz inozemstva, ubrzano, snažno i uz golema ulaganja, jer želimo odvratiti svakog potencijalnog agresora - zaključio je.

