Vučić ugostio hrvača Komarova: Ponosni smo što je digao tri prsta u Zagrebu, njih to nervira

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je ruskog hrvača koji nastupa za Srbiju Aleksandra Komarova. Hrvač je dobio službeni prijem u zgradi Glavnog tajništva predsjednika nakon što je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu u grčko-rimskom stilu.

Vučić je naglasio kako je Komarov puno napravio za Srbiju u kratkom vremenskom periodu, piše B92.

Foto: Aleksandar Vucic/Instagram

- Želim vam zahvaliti Aleksandre na svemu što ste učinili za Srbiju. Savršeno govorite srpski, oženili ste se Srpkinjom. Aleksandar je 2024. godine dobio naše državljanstvo. On je Srbin ruskog podrijetla iz Sankt Peterburga, došao je u Srbiju i puno toga postigao. Jedini je čovjek koji je uspio spojiti sve četiri svjetske titule pionirsku, kadetsku, juniorsku i seniorsku, rođeni prvak. Nakon europskog zlata, donio nam je i svjetsko iz Zagreba. Posebno smo bili sretni što je pokazao tri prsta zbog kojih se svi nerviraju, a mi smo bili ponosni i sretni. Još je važniji vaš trud i rad. Čestitam na napornim treninzima. Hvala, u ime cijele Srbije, na velikoj borbi, ogromnom trudu i borbi za našu Srbiju. Beskrajno smo zahvalni i želimo vam mnogo uspjeha - rekao je Vučić.

Foto: Aleksandar Vucic/Instagram

Komarov se zahvalio Vučiću i rekao da mu je velika čast što ga je srbijanski predsjednik svečano primio. Podsjećamo, Komarov je došao u fokus pažnje kada je nakon osvajanja zlatne medalje u kategoriji do 87 kilograma podigao tri prsta.

Tri prsta i zakon

Zakon u prekršajima protiv javnog reda i mira se propisuje da podizanje tri prsta može biti kažnjivo te da kazna ovisi o procjeni policije i suda. Ako se procjeni da se time vrijeđa javnost ili izazivaju neredi, okrivljenik može dobiti novčanu kaznu ili biti protjeran iz države, ako je riječ o strancu.

U srpnju je 22-godišnji Srbin mahao s tri prsta, te je nakon utvrđivanja identiteta putem fotografije na društvenoj mreži protjeran iz Hrvatske. Hvarska policija je nad njim dovršila kriminalističko istraživanje, a predložili su kaznu od 700 eura. Prema Zakonu o strancima donijeli su rješenje o protjerivanju i izrekli zabranu ulaska i boravka u EU/EGP.