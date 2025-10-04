Obavijesti

News

Komentari 26
'TRI PRSTA SRBIJA ČVRSTA'

Vučić ugostio hrvača Komarova: Ponosni smo što je digao tri prsta u Zagrebu, njih to nervira

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Vučić ugostio hrvača Komarova: Ponosni smo što je digao tri prsta u Zagrebu, njih to nervira
4
Foto: Profimedia, Aleksandar Vucic/Instagram, Canva

Želim vam zahvaliti Aleksandre na svemu što ste učinili za Srbiju. Savršeno govorite srpski, oženili ste se Srpkinjom. Aleksandar je 2024. godine dobio naše državljanstvo. On je Srbin ruskog podrijetla iz Sankt Peterburga, došao je u Srbiju i puno toga postigao, rekao je Vučić

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je ruskog hrvača koji nastupa za Srbiju Aleksandra Komarova. Hrvač je dobio službeni prijem u zgradi Glavnog tajništva predsjednika nakon što je osvojio zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu u grčko-rimskom stilu. 

Vučić je naglasio kako je Komarov puno napravio za Srbiju u kratkom vremenskom periodu, piše B92.

Foto: Aleksandar Vucic/Instagram

 - Želim vam zahvaliti Aleksandre na svemu što ste učinili za Srbiju. Savršeno govorite srpski, oženili ste se Srpkinjom. Aleksandar je 2024. godine dobio naše državljanstvo. On je Srbin ruskog podrijetla iz Sankt Peterburga, došao je u Srbiju i puno toga postigao. Jedini je čovjek koji je uspio spojiti sve četiri svjetske titule pionirsku, kadetsku, juniorsku i seniorsku, rođeni prvak. Nakon europskog zlata, donio nam je i svjetsko iz Zagreba. Posebno smo bili sretni što je pokazao tri prsta zbog kojih se svi nerviraju, a mi smo bili ponosni i sretni. Još je važniji vaš trud i rad. Čestitam na napornim treninzima. Hvala, u ime cijele Srbije, na velikoj borbi, ogromnom trudu i borbi za našu Srbiju. Beskrajno smo zahvalni i želimo vam mnogo uspjeha - rekao je Vučić.

Foto: Aleksandar Vucic/Instagram

Komarov se zahvalio Vučiću i rekao da mu je velika čast što ga je srbijanski predsjednik svečano primio. Podsjećamo, Komarov je došao u fokus pažnje kada je nakon osvajanja zlatne medalje u kategoriji do 87 kilograma podigao tri prsta. 

Tri prsta i zakon

Zakon u prekršajima protiv javnog reda i mira se propisuje da podizanje tri prsta može biti kažnjivo te da kazna ovisi o procjeni policije i suda. Ako se procjeni da se time vrijeđa javnost ili izazivaju neredi, okrivljenik može dobiti novčanu kaznu ili biti protjeran iz države, ako je riječ o strancu.

pred liderima Europe VIDEO Kakav blam u Danskoj! Vučić ostao bez stolice, dobio školsku klupicu i polomio je...
VIDEO Kakav blam u Danskoj! Vučić ostao bez stolice, dobio školsku klupicu i polomio je...

U srpnju je 22-godišnji Srbin mahao s tri prsta, te je nakon utvrđivanja identiteta putem fotografije na društvenoj mreži protjeran iz Hrvatske. Hvarska policija je nad njim dovršila kriminalističko istraživanje, a predložili su kaznu od 700 eura. Prema Zakonu o strancima donijeli su rješenje o protjerivanju i izrekli zabranu ulaska i boravka u EU/EGP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'
STRAVA KRAJ SENJA

Sletjeli su niz provaliju i završili u moru, svi su poginuli! Vještak: 'Moguće je da je i ovo uzrok...'

Četvero ljudi iz Malte poginulo u nesreći u mjestu Bunica. Sletjeli su s Jadranske magistrale u more. Policajac ih pokušao spasiti, ali bezuspješno. Ronioci izvlačili beživotna tijela
U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'
POZNATI IDENTITETI POGINULIH

U nesreći kod Senja poginula su dva bračna para: 'Bili su voljeni i poštovani članovi zajednice'

Objavljena su imena četiri osobe koje su poginule u teškoj prometnoj nesreći kod Senja. Malteško Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je sućut i potvrdilo da surađuje s hrvatskim vlastima.
Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak
ČESTITKE

Igrač iz Hrvatske osvojio preko 50 tisuća eura na Eurojackpotu: Evo gdje ide veliki dobitak

U 79. kolu igre Eurojackpot u Gospiću je pogođen dobitak 5 u iznosu od 53.723,30 eura !

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025