Obavijesti

News

Komentari 4
DAO IM NOVI ROK

ChatGPT pisao plan za razvoj 'Srbija 2030', Vučić 'podivljao'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ChatGPT pisao plan za razvoj 'Srbija 2030', Vučić 'podivljao'
Foto: F.S.

Navodno traži novi prijedlog do 21. veljače, u suprotnom će, pišu beogradski mediji, sam predložiti strategiju razvoja

Admiral

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodno je burno reagirao nakon što su mu dostavljeni nacrti razvojnih planova 'Srbija 2030' i 'Srbija 2035'. Kako prenose srpske Novosti, prijedlozi su, prema njihovim tvrdnjama, bili izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije, što je izazvalo njegovo nezadovoljstvo.

Prema istim izvorima, Vučić bi danas trebao pozvati predsjednika Vlade Đuru Macuta i ministre te im zadati rok da novi prijedlog programa pripreme najkasnije do 21. veljače, kada se vraća iz posjeta Indiji.

NA OTVORENJU ŠKOLE Acu prebacilo: Priština, Zagreb i Tirana imaju vojni savez! Znam i detalje za koji misle da su tajni
Acu prebacilo: Priština, Zagreb i Tirana imaju vojni savez! Znam i detalje za koji misle da su tajni

- Ukoliko se to ne ostvari, predsjednik Vučić će sam predložiti tu strategiju i program. Svjedoci koji su prisustvovali kada je predsjednik Vučić dobio plan izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, kažu da ga dugo nisu vidjeli tako bijesnog - prenose.

Iako su informaciju sinoć objavili provladini tabloidi, službene potvrde zasad nema. Ni Vučić ni netko iz Vlade Srbije još se nisu oglasili o navodima.

'POKUŠAJ ZASTRAŠIVANJA' ODVRATNO! Vučićevci prijete studenticama i ženama u općini da će objaviti eksplicitni sadržaj
ODVRATNO! Vučićevci prijete studenticama i ženama u općini da će objaviti eksplicitni sadržaj

Podsjetimo, predsjednik Srbije ranije je najavio da će plan razvoja države do 2030. i 2035. godine biti predstavljen do 1. ožujka. Među ključnim točkama isticao je pitanje vodoopskrbne mreže.

- Na planovima i programima rade stručni ljudi te da se bez adekvatnih planova ništa ne može učiniti'. I zato moramo izaći u najskorije vrijeme s planom do 2030. i dugoročnim do 2035., kako bi ljudi mogli sagledati što ćemo raditi - poručio je tada Vučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026