ChatGPT pisao plan za razvoj 'Srbija 2030', Vučić 'podivljao'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodno je burno reagirao nakon što su mu dostavljeni nacrti razvojnih planova 'Srbija 2030' i 'Srbija 2035'. Kako prenose srpske Novosti, prijedlozi su, prema njihovim tvrdnjama, bili izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije, što je izazvalo njegovo nezadovoljstvo.

Prema istim izvorima, Vučić bi danas trebao pozvati predsjednika Vlade Đuru Macuta i ministre te im zadati rok da novi prijedlog programa pripreme najkasnije do 21. veljače, kada se vraća iz posjeta Indiji.

- Ukoliko se to ne ostvari, predsjednik Vučić će sam predložiti tu strategiju i program. Svjedoci koji su prisustvovali kada je predsjednik Vučić dobio plan izrađen uz pomoć umjetne inteligencije, kažu da ga dugo nisu vidjeli tako bijesnog - prenose.

Iako su informaciju sinoć objavili provladini tabloidi, službene potvrde zasad nema. Ni Vučić ni netko iz Vlade Srbije još se nisu oglasili o navodima.

Podsjetimo, predsjednik Srbije ranije je najavio da će plan razvoja države do 2030. i 2035. godine biti predstavljen do 1. ožujka. Među ključnim točkama isticao je pitanje vodoopskrbne mreže.

- Na planovima i programima rade stručni ljudi te da se bez adekvatnih planova ništa ne može učiniti'. I zato moramo izaći u najskorije vrijeme s planom do 2030. i dugoročnim do 2035., kako bi ljudi mogli sagledati što ćemo raditi - poručio je tada Vučić.