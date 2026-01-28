Vučićeva većina progurala reformu pravosuđa, kritičari upozoravaju na politički pritisak

Srbijanski parlament odobrio je niz zakonskih amandmana za reformu pravosuđa, što je potez koji podupire desničarska nacionalistička vlada, ali su ga kritičari osudili, ocijenivši ga udarcem za neovisnost pravosuđa.

Novinska agencija Beta u srijedu je objavila da je za zakonodavni paket glasalo 138 zastupnika, a 37 ih je bilo protiv.

Izmijenjeni zakoni omogućuju predsjedniku Aleksandru Vučiću, kojega kritičari opisuju kao sve autoritarnijeg, da se još snažnije umiješa u poslove javnih tužitelja i pravosuđa.

Među tijelima na koja se reforme odnose je i Posebno tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK).

U prosincu je podiglo optužnicu protiv ministra kulture - i Vučićeva povjerenika - Nikole Selakovića. Optužuje ga za krivotvorenje dokumenata da bi se poništio status zaštićenog spomenika kulture za jednu zgradu u Beogradu.

Zet američkog predsjednika Donalda Trumpa i investitor za nekretnine Jared Kushner bacio je oko na bivše sjedište Glavnog stožera Jugoslavenske vojske, koje je teško oštećeno u NATO-ovim bombardiranjima 1999., no povukao se iz projekta nakon što je Selaković optužen. U to je vrijeme Vučić žestoko napao TOK, prijeteći mu neodređenim "mjerama".

Novousvojeni zakon je, kao pojedinačni prijedlog predstavio zastupnik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, što je omogućilo da se ubrzano prođe parlamentarna procedura. To je spriječilo Visoko sudsko vijeće i Visoko tužiteljsko vijeće - dva specijalizirana pravosudna tijela - da daju mišljenja o reformama.