VUČIĆ ŽELI POKAZATI MOĆ

Vučićeva vojna parada: Policija ne dopušta prilaz studentima, u prvom redu sjedi Steven Seagal

Vučićeva vojna parada: Policija ne dopušta prilaz studentima, u prvom redu sjedi Steven Seagal
Foto: Ministarstvo odbrane i vojska Srbije

Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala!

"Ljudi se pitaju i kažu: "Čemu parada?“. Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu i vide velike promjene, razliku, da vide što smo zajedno gradili i na čemu smo radili ovih 13 godina, da vide kako je ova zemlja drugačija. Pregazili bi nas da nemamo ovako jaku vojsku. Izmislili bi nešto. Igrali bi se lažnim zastavama. Pregazili bi nas. Danas Srbiju nitko na svijetu ne može pregaziti. Zato ćemo pokazati građanima da mogu mirno spavati, jer je ova zemlja stabilna", kazao je uoči velike vojne parade u Beogradu srpski predsjednik Aleksandar Vučić...

Iako policija i njegovi batinaši mjesecima, kako pišu nezavisni srpski mediji, mlate prosvjednike koji žele pravdu nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi, Vučić, eto, tvrdi da je Srbija stabilna... I sad želi svijetu pokazati vojnu moć.

- Nikoga nećemo napadati i ne želimo to. Želimo mir. I želimo samo sačuvati svoj mir. A svoj mir ne možemo sačuvati ako budemo slabi. Stabilnost, sigurnost i mir ne možete sačuvati slabosti; oni se čuvaju snagom. Zato smo upotrijebili dvije riječi: snaga i jedinstvo. Nemojmo se praviti naivnima. Vojna alijansa Priština–Zagreb–Tirana nije formirana zbog Austrije, ni zbog Grčke, ni zbog Slovenije, ni zbog Rumunjske. Formirana je protiv Srbije. Naša parada pokazuje našu snagu kao odvraćajući faktor za svakog potencijalnog agresora - kazao je Vučić...

Vojni mimohod pod nazivom "Snaga jedinstva", u zemlji koja nije nikako jedinstvena, održava se povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zbog parade je promet u Novom Beogradu blokiran, više od 20 linija javnog prijevoza vozi izmijenjenim rutama.

Foto: RTS/screenshot
Na ulici je oko 10.000 sudionika, oko 2500 komada vojne tehnike, publika može vidjeti borbene avione, helikoptere, tenkove, dronove... Ali i Stevena Segala!

Beograd: Glumac Steven Seagal pratio vojnu paradu u Beogradu
Beograd: Glumac Steven Seagal pratio vojnu paradu u Beogradu | Foto: R.Z./ATA Images/PIXSELL

Kako piše Nova.rs, policija ne dopušta studentima i građanima da se približe paradi. Ali zato dovodi poslušnike autobusima, riječ je o pristalicama SNS-a.

Studenti i građani koji prosvjeduju protiv Vučićeva režima poručili su ranije kako će pružiti podršku vojnicima, da bi im pokazali da su uz njih, piše Nova. Ali policija im ne dopušta prolaz. Nisu među poželjnima na paradi, očekivano, Vučić ih brutalno vrijeđa zadnjih mjeseci...

- Vojsko upomoć - viču potisnuti studenti i građani, piše N1.

