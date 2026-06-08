Xi: 'Kina će čvrsto podržavati Sjevernu Koreju i Kim Jong Una'

Kina neće odustati od svoje predanosti zaštiti zajedničkih interesa sa Sjevernom Korejom niti će popustiti u svojoj podršci Kim Jong Unu, rekao je u ponedjeljak predsjednik Xi Jinping sjevernokorejskom čelniku tijekom njihova rijetkog samita. Susjedi bi trebali ojačati strateške veze i čvrsto zaštititi svoj suverenitet, sigurnost i razvojne interese, rekao je Xi Kimu, pokazao je službeni kineski sažetak sastanka, dok Kina nastoji dodatno učvrstiti odnose sa Sjevernom Korejom. Xijev dvodnevni posjet, njegov prvi posjet povučenom kineskom susjedu u sedam godina, dolazi u vrijeme kada bi njegovo gospodarstvo, ojačano rastućom trgovinom i vojnim vezama s Rusijom, moglo potaknuti Kimovo povjerenje u razgovorima. "Duboko sam zadovoljan i osjećam poseban osjećaj bliskosti", rekao je Xi Kimu na njegovu prvom međunarodnom putovanju ove godine.

Bez obzira na to kako se međunarodna situacija promijeni, potvrdio je Kimu, Kina će i dalje visoko cijeniti svoje tradicionalno prijateljstvo sa Sjevernom Korejom, pokazao je sažetak.

„Čvrsta podrška vodstvu druga glavnog tajnika Kim Jong Una u socijalističkoj stvari DNRK-a neće se promijeniti, a čvrsta odlučnost u zaštiti zajedničkih interesa i dobrog strateškog okruženja... neće se promijeniti“, dodao je Xi referirajući se na službeni naziv zemlje Demokratska Narodna Republika Koreja.

Kineskog čelnika na crvenom su tepihu dočekali Kim i njegova supruga Ri Sol Ju, uz počasnu gardu, dok su djeca donijela bukete cvijeća, pokazale su snimke kineskih državnih medija.

Na Trgu Kim Il Sunga u glavnom gradu, mjestu vojnih parada i državnih proslava, ispaljen je 21 plotun, dok su gledatelji, zasjenjeni ogromnim portretima vođa, skandirali slogane i puštali balone, izvijestila je novinska agencija Xinhua.

Veze su na „novoj povijesnoj početnoj točki“, rekao je ranije Xi, prije nego što je pozvao na jaču razmjenu u područjima od diplomacije, provođenja zakona i vojske do poljoprivrede, trgovine, tehnologije i građevinarstva.

Xi je u ponedjeljak iz Pekinga posebnim avionom doputovao u Pjongjang, u pratnji supruge Peng Liyuan, de facto šefa kabineta Cai Qija i ministra vanjskih poslova Wang Yija.

Xi je prošle godine ugostio Kima i druge čelnike na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, gdje je stajao i uz ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Otad je Pjongjang nastavio s kontaktima i pojačao razmjenu zamrznutu tijekom pandemije covid-19, dok je Air China obnovila letove između glavnih gradova u ožujku.

Uoči Xijeva dolaska, Pjongjang je nastojao pokazati svoju snagu otkrivajući planove za razarač od 10.000 tona, potvrđujući se kao država s nuklearnim oružjem.