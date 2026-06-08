Xi u Pjongjangu: Kina i Sjeverna Koreja ulaze u 'novo razdoblje'

Veze između Kine i Sjeverne Koreje "započinju novo povijesno razdoblje", izjavio je kineski predsjednik Xi Jinping u ponedjeljak, prema pisanju državnih medija u susjedstvu, prije dolaska u Pjongjang na rijedak sastanak s vođom Kim Jong Unom. Politika Kine je razvijati veze sa Sjeverom, i u njoj smo nepokolebljivi, a obje će strane ojačati razmjenu u svim područjima, rekao je Xi za novine Rodong Sinmun uoči posjeta koji se smatra značajnim jer je to njegovo prvo međunarodno putovanje ove godine. "Moramo se suprotstaviti hegemoniji, autoritarizmu i svim pokušajima zavjera za oživljavanje militarizma koji ugrožavaju regionalnu sigurnost i stabilnost", dodao je Xi u nastojanju Pekinga da pridobije Pjongjang. Xi je stigao u dvodnevni posjet Sjevernoj Koreji, prvi kineski službeni posjet tom izoliranom susjedu u sedam godina. Očekuje se da je gospodarstvo Sjeverne Koreje, ojačano rastućom trgovinom i vojnim vezama s Rusijom, možda za Kima stvorilo više povjerenja u razgovore.

"Cilj ovog posjeta jest održati tradiciju živom u vrlo drugačijim uvjetima od njegova posljednjeg putovanja", rekao je John Delury iz Azijskog društva u objavi na X-u.

Xi je također obećao suradnju sa Sjevernom Korejom u promicanju pravednog i uređenog multilateralizma i uključive ekonomske globalizacije u korist svijeta, dodajući da su dugoročni regionalni mir i stabilnost zajednički cilj obiju nacija.

Kineske zastave u Pjongjangu

Zastave obiju zemalja izvješene su na glavnim avenijama sjevernokorejske prijestolnice, vidi se u kratkom videu koji je objavila kineska službena novinska agencija Xinhua, dodajući da su znamenite zgrade u gradu "obučene" u lik Xija.

Xi je u ponedjeljak iz Pekinga posebnim avionom doputovao u Pjongjang, u pratnji supruge Peng Liyuan, de facto šefa kabineta Cai Qija i ministra vanjskih poslova Wang Yija.

Xi je prošle godine ugostio Kima i druge čelnike na velikoj vojnoj paradi u Pekingu, gdje je stajao i uz ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Otad je Pjongjang nastavio s kontaktima i pojačao razmjenu zamrznutu tijekom pandemije covid-19, dok je Air China obnovila letove između glavnih gradova u ožujku.

Uoči Xijeva dolaska, Pjongjang je nastojao pokazati svoju snagu otkrivajući planove za razarač od 10.000 tona, potvrđujući se kao država s nuklearnim oružjem.