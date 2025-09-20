Zadar nema svog neonatologa. Traže čak i strane doktore: 'Ima interesa, javili su se neki iz EU'

Nakon odlaska subspecijalista neonatologije dr. Darjana Karduma iz Opće bolnice Zadar, ta je bolnica ostala bez stalno zaposlenog neonatologa pa su na kraju raspisali i međunarodni natječaj kojim traže liječnika koji će skrbiti o bebama.

Iako odjel nije ugašen i zdravstvena skrb za novorođenčad nastavlja se pružati kako nam poručuju iz OB Zadar, činjenica je da u toj bolnici "silom prilika" i dalje rade dvoje umirovljenih specijalista, što jasno pokazuje težinu situacije. Bolnica trenutačno osigurava kontinuitet skrbi zahvaljujući kombinaciji vanjskih suradnika, liječnika iz mirovine i specijalizanata.

- Trenutačno imamo potpisane ugovore sa šest specijalista pedijatrije s užom specijalnošću neonatologija iz KB Merkur, KBC Sestre milosrdnice i KBC Rijeka. U tijeku je i potpisivanje ugovora s još tri vanjska specijalista, čime dodatno jačamo sigurnost i kontinuitet rada. Ovim putem želimo izraziti iskrenu zahvalnost ravnateljima tih ustanova na brzoj reakciji, danoj suglasnosti i spremnosti da pomognu Općoj bolnici Zadar. Njihova suradnja pokazuje snagu zdravstvenog sustava kada se zajednički štiti ono najvrjednije, život i zdravlje novorođenčadi - stoji u odgovoru ravnateljstva OB Zadar za 24sata.

Na odjelu su uz vanjske suradnike prisutna i dva umirovljena liječnika, od kojih je jedan specijalist pedijatar s užom specijalnošću neonatologija te tri specijalizanta. Jedna od njih je, poručuju iz bolnice, u završnoj fazi specijalizacije. Uprava bolnice ističe da je time osigurana stalna prisutnost i pripravnost neonatologa 24 sata dnevno.

'Napravit ćemo sve da privučemo liječnike u stalni radni odnos'

U slučaju transporta novorođenčeta u tercijarne ustanove, uvijek se, kažu nam, organizira da jedan liječnik ostaje u Zadru, dok drugi prati dijete, kako bi se jamčila sigurnost pacijenata u bolnici.

No ključna vijest je da je OB Zadar, osim nacionalnih natječaja, raspisao i međunarodni natječaj za privlačenje neonatologa.

- Zaprimili smo interes više liječnika iz EU, ali i izvan EU gdje je postupak nostrifikacije i dobivanja licence Hrvatske liječničke komore duži i složeniji. Bolnica će u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom učiniti sve da privuče deficitaran kadar za stalni radni odnos te da upravo Zadar izaberu kao mjesto nastavka svoje karijere i života - poručili su iz OB Zadar.

Navode da sigurnost pacijenata i zdravstvena skrb za novorođenčad u Zadru nikada nije bila dovedena u pitanje.

- Dolaskom specijalista iz renomiranih KBC-a i KB-a bolnica je ostvarila napredak kroz prijenos znanja i primjenu suvremenih praksi kakve se koriste u najvećim centrima. Zahvaljujemo našim vanjskim suradnicima, ali prvenstveno našim zaposlenicima koji su svojim radom osigurali da Odjel za neonatologiju u niti jednom trenutku nije bio nepokriven - poručili su iz OB Zadar.

Cilj im je, kažu, posebno od iduće godine stvoriti što bolje uvjete i ostvariti daljnji napredak neonatološke skrbi oslanjajući se prvenstveno na vlastite resurse, kako bi, kažu, u što manjoj mjeri ovisili o liječnicima izvan njihove ustanove.

No unatoč uvjeravanjima da je stanje stabilno i sigurno, ostaje činjenica da Zadar i dalje nema vlastitog neonatologa te da se mora oslanjati na liječnike iz drugih gradova, umirovljene kadrove i međunarodne natječaje.