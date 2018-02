Zagrebački potencijalno opasni otpad počeli odlagati na cestu

Kako je deponiranje u Međimurje zaustavljeno, Zagrebački pročistač više nema gdje primati otpad, pa su ga počeli odlagati na pristupne ceste u istočnom dijelu Zagreba, doznao je RTL.

Pristupna cesta u zagrebačkim otpadnim vodama trebala bi služiti za prolaz, a ne za odlaganje mulja iz pročistača. Ovdje se, kako navodi televizija, ne trude čak niti prikriti što rade. Mulj se već vidi s pristupne ceste, a prema mojim informacijama u pročistaču ga ima oko 10 tisuća tona.

I sve se to nalazi dva kilometra zračne linije od prvih kuća. Stanovnici kažu:

"Ne bi trebalo da se smjede, tu ima puno djece i naseljenika i starih i svašta tuke imade. Nek to Bandić pravi kod sebe."

Je l' vas ljuti to da taj mulj sad imate blizu kuće?

"Ljuti me, kako me ne bi ljutilo, gledao sam to na televiziji samo nisam obraćao pažnju."

U pročistač dolaze sve otpadne vode iz domaćinstava, industrije, bolnica - kada se one pročiste ostaje mulj koji se trenutno skladišti na ovom mjestu u zagrebačkim otpadnim vodama. Jutros smo snimili bager kako odlaže taj mulj na spomenutu pristupnu cestu.