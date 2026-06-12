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NOVI CIKLUS

Zagrepčani opet odlučuju: Stiže novi krug kvartovskih projekata

Piše HINA,
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Zagrepčani opet odlučuju: Stiže novi krug kvartovskih projekata
Zagreb: U Muzeju grada Zagreba otvorenje izlozbe projekta KVART ZA MENE GRAD ZA MENE | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Građani će od 6. srpnja moći predlagati i glasovati za projekte u svojim četvrtima, a za realizaciju je osigurano 1,36 milijuna eura.

Treći ciklus projekta “Daj prijedlog za bolji kvart” počinje tribinama u lipnju, a Zagrepčani će od 6. srpnja do 16. kolovoza moći predlagati projekte za 11 gradskih četvrti, za što je osigurano 1,36 milijuna eura, priopćili su u petak iz Grada Zagreba. Projekt "Daj prijedlog za bolji kvart" ulazi u svoj treći ciklus omogućujući građanima da ponovno izravno sudjeluju u odabiru projekata i ulaganjima u svojim lokalnim zajednicama. Radi se o procesu participativnog budžetiranja u kojem vijeća gradskih četvrti dio sredstava iz planova komunalnih aktivnosti stavljaju na raspolaganje građanima. Građani pritom predlažu projekte za unapređenje svojih kvartova, a zatim glasovanjem odlučuju koji će se prijedlozi financirati i realizirati.

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"U dvije godine broj uključenih gradskih četvrti se više nego udvostručio, a broj građana koji sudjeluju učetverostručio“, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba dodavši da je projekt Zagrebu donio i "međunarodno priznanje za fiskalnu otvorenost".

U ovogodišnjem "Daj prijedlog za bolji kvart" sudjeluje 11 gradskih četvrti s ukupno osiguranih 1,36 milijuna eura za provedbu projekata. Poziv za uključivanje otvoren je tijekom lipnja i za ostala vijeća gradskih četvrti.

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Sve započinje nizom javnih tribina na kojima će građani moći saznati više o radu mjesne samouprave, mogućnostima financiranja kvartovskih projekata te načinu uključivanja u proces participativnog budžetiranja. Prve tribine održavat će se od sredine lipnja do početka srpnja u svim uključenim gradskim četvrtima, a građani će imati priliku razgovarati s predstavnicima svojih vijeća, postavljati pitanja i dobiti informacije o daljnjem tijeku projekta.

Raspored održavanja tribina, kao i podaci o projektu i svim fazama procesa dostupni su na mrežnoj stranici eParticipativno.

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Nakon tribina slijedi faza prikupljanja prijedloga građana koja će trajati od 6. srpnja do 16. kolovoza, nakon čega slijedi evaluacija pristiglih prijedloga. Građani će zatim od 26. listopada do 22. studenoga moći glasovati za najbolje prijedloge, a odabrani projekti bit će predstavljeni u prosincu 2026. godine. Njihova realizacija planirana je tijekom 2027.

Od prijedloga građana odabranih u prethodnim ciklusima njih 14 je realizirano, dok je još 15 projekata u različitim fazama pripreme i provedbe, a iz Grada očekuju da će se realizirati do kraja godine. 

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