Žalac je molila da joj odgode odlazak u zatvor: Sud to odbio

Sutkinja izvršenja Županijskog suda u Vukovaru odbila je molbu bivše ministrice Gabrijele Žalac za jednomjesečnom odgodom odlaska u zatvor, no Žalac na tu odluku ima pravo žalbe, potvrdio je u četvrtak glasnogovornik Županijskog suda Goran Miličević. Žalac se 6. listopada trebala javiti u zatvor zbog odsluženja kazne u aferi Softver. No, u petak je zatražila odgodu zbog poslovnih razloga i to na mjesec dana iako joj zakon omogućava da traži odgodu do tri mjeseca.

Po Miličevićevim riječima, Žalac ima rok od tri dana od prijema odluke na žalbu o kojoj odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda.

Županijski sud u Zagrebu je u lipnju sporazumno osudio bivšu ministricu Žalac na dvije godine zatvora zbog preplaćivanja softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova (MRRFEU) kojem je bila na čelu.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu tada je izvijestio da je presuda rezultat sporazuma stranaka, budući da je Žalac priznala krivnju za svoje optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatila je 200.000 eura na ime djelomične naknade štete, pri čemu nije isključeno pravo vjerovnika da potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti.

Žalac je u rujnu na zagrebačkom Županijskom sudu osuđena i na sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno plaćanja privatnih troškova javnim novcem. I ta je presuda bila rezultat priznanja i nagodbe s EPPO-om koji je izvijestio da je tijekom istrage Žalac u cijelosti na ime naknade štete uplatila preko 9.700 eura.