ZELENSKI IMA ROK DO ČETVRTKA

Zapadni čelnici žure usuglasiti odgovor na američki mirovni plan za Ukrajinu

Europski i drugi zapadni čelnici užurbano nastoje dogovoriti usklađen odgovor na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajina do četvrtka prihvati njegov mirovni plan s Rusijom

Američki plan, koji odobrava ključne ruske zahtjeve, dočekan je s odmjerenim kritikama u mnogim europskim prijestolnicama, pri čemu su čelnici nastojali balansirati između pohvala Trumpu za pokušaj okončanja borbi i priznavanja da su neki od uvjeta njegova prijedloga za Kijev neprihvatljivi.

U petak je predsjednik Volodimir Zelenski rekao da Ukrajina stoji pred izborom - izgubiti svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Washingtona - u vezi s mirovnim planom. Pozvao je Ukrajince na jedinstvo i rekao da nikada neće izdati Ukrajinu.

Taj je signal potaknuo europske čelnike na okupljanje. Na sastanku skupine 20 najvećih gospodarstava u Južnoj Africi, čelnici Britanije, Francuske, Njemačke, Japana, Kanade, Italije, Španjolske, Norveške, Nizozemske, Finske, Irske, Europske komisije i Europskog vijeća sastali su se kako bi raspravljali o taktici, rekli su izvori.

MIROVNI SPORAZUM Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!
Vladimir Putin oglasio se o američkom planu za Ukrajinu!

Dok čelnici raspravljaju o sljedećim koracima, Ukrajina je objavila da će održati razgovore s visokim američkim dužnosnicima u Švicarskoj o okončanju ruske invazije na Ukrajinu, koja sada traje već četvrtu godinu.

- Ukrajina nikada neće biti zapreka miru, a predstavnici ukrajinske države branit će legitimne interese ukrajinskog naroda i temelje europske sigurnosti - navodi se u priopćenju ukrajinskog predsjedništva.

'KIJEV MORA NAPRAVITI USTUPKE' JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet
JD Vance: Plan za mir u Ukrajini mora sačuvati njen suverenitet

U petak je Trump iznio ultimatum Ukrajini, rekavši da Zelenski ima rok do četvrtka da odobri njegov plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da preda dio teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odustane od ambicija priključenja NATO-u.

KAKO OKONČATI RAT? Ukrajina će u Švicarskoj održati konzultacije sa SAD-om o miru

Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješenje sukoba, ali Moskva bi se mogla protiviti nekim prijedlozima u planu, koji zahtijeva povlačenje njihovih snaga iz nekih područja koja su zauzele.

