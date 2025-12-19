Obavijesti

News

Komentari 0
SLIJEDI PREKRŠAJNA PRIJAVA

Zapljene duhana u Kuršancu i Slatini: Policija oduzela gotovo 15 kilograma ilegalne 'robe'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Zapljene duhana u Kuršancu i Slatini: Policija oduzela gotovo 15 kilograma ilegalne 'robe'
Foto: PU primorsko-goranska

Tijekom pretrage jedne kuće pronađeno je 13 vrećica ispunjenih duhanom čija ukupna težina iznosi 6.449 grama, dok su u posjedu 50-godišnjakinje pronašli 8,4 kilograma sitno rezanog duhana

Policija je u dvije županije, Međimurskoj i Virovitičko-podravskoj, provela pretrage temeljem sudskih naloga te su u odvojenim pretragama obiteljskih kuća i vozila zaplijenili ukupno 14,8 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica. Protiv dvoje hrvatskih državljana slijede prekršajne prijave.

Akcija u Kuršancu: Duhan skriven u automobilu i kući

Prvi pretres provedena je u četvrtak, 18. prosinca, u prijepodnevnim satima u naselju Kuršanec. Temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, policijski službenici pretražili su osobni automobil, obiteljsku kuću i pomoćne prostorije kojima se koristi 45-godišnjak.

Tijekom pretrage pronađeno je 13 vrećica ispunjenih duhanom čija ukupna težina iznosi 6.449 grama.

Zbog kršenja Zakona o trošarinama, policija će o svemu obavijestiti nadležnu carinsku upravu radi daljnjeg postupanja.

Pretraga u Slatini: Kazna i za neplaćene trošarine

Policijski službenici Policijske postaje Slatina postupali su prema nalogu Županijskog suda u Bjelovaru pretražili dom i drugi prostorije koje koristi 50-godišnjakinja iz Slatine. U njezinu su posjedu policajci pronašli kartonsku kutiju ispunjenu s 8,4 kilograma sitno rezanog duhana.

Budući da duhan nije bio označen obveznim markicama Ministarstva financija, roba je oduzeta.

Protiv 50-godišnjakinje bit će podnesena obavijest Carinarnici Osijek te je protiv nje podnesen zahtjev za pokretanje porezno-upravnog postupka radi prisilne naplate trošarine.


 

