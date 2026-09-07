Pojavila se informacija da će Tabak grupa odustati od ugovora i to je navodno napisao direktor tvrtke. Ali iz Fonda za zaštitu okoliša kažu da takav dopis nisu dobili. Ako odustanu od dva ugovora, profitirat će Pripuz
Zaprešićani ne žele 650 tona otpada. Raskida li Tabak grupa ugovor za Gospić? 'Ne znamo'
Tabak grupa koja ima pogon za reciklažu plastike u Zaprešiću dobila je posao zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama koje je tvrtka Tipos Resurs Josipa Šinceka ostavila u silosu u Gospiću. Trebala je to biti prva faza sanacije, a javili su se i za zbrinjavanje oko 4500 tona razasutog otpada po dvorištu silosa za što još nisu izabrane ponude.
Međutim, u Zaprešiću se građani pobunili i ne žele dovoz 650 tona u pogon tvrtke u Petrovaradinskoj ulici. Organizirali su se i u grupi Zaprešić online su najavljene blokade kamiona koji bi vozili iz Gospića u Zaprešić. Tabak grupa je izabrana da 650 tona otpada zbrine za skoro 450.000 eura s PDV-om. Tijekom vikenda je direktor Ivan Tabak prvo kratko poručio da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću, nego da će biti izvezen i na 15 lokacija. Građane to nije umirilo.
Sinoć je jedna građanka u grupi objavila svoju prepisku porukama s Ivanom Tabakom po kojoj on odustaje od ugovora.
"Poslala sam poruku Ivanu Tabaka u kojoj sam rekla da građani grada Zaprešića neće dozvoliti ulazak niti jednog kamiona u grad Zaprešić .I to da se ozbiljno pripremamo da ih zaustavimo!!! Ovo je njegov odgovor;
"Ok. Hvala na informaciji. Svakako smo ( ako vam vec jucer jisam rekao ) odustali od vozenja u Zapresic. Mislim da sam rekao , ali ako nisam sad imate info. Fondu smo poslali drugu metodologiju, ako je ne prihvate odustat cemo od ugovora ! Vise volimo Zapresic nego posao ! Hvala na trudu, javljanju." citirala je terapeutkinja Tamara Carević odgovor.
Dodala je da ne zna što će se sa sigurnošću događati, a napominje i da stoji iza svega što napiše, ali ne jamči za istinitost izjava Ivana Tabaka.
Noćas su se pojavili i transparenti na ulazu u Zaprešić, ali i uz pogon tvrtke. Na njima stoji da smeće neće u Zaprešić i Petrovaradinsku.
Iz Fonda za zaštitu okoliša koji je odabrao Tabak grupu smo neslužbeno doznali da su i oni vidjeli u objavu, ali da službeno ne mogu ništa komentirati jer nisu dobili ništa službeno. Kako smo saznali, iz Tabak grupe do danas prijepodne nisu dobili nikakav dopis o promjeni metodologije, raskidu ugovora ili bilo kakvu drugu informaciju.
Još jučer, kada se objava pojavila, 24sata su poslala upit Tabak grupi za potvrdu istinitosti i što će s ugovorom, ali zasad niti mi nismo dobili nikakav odgovor. Ako stigne, objavit ćemo ga. Inače, ranije su nam odgovorili da ne mogu otkriti metodologiju zbrinjavanja.
- Žao mi je, ali Vam ne možemo reći detalje, naša metodologija je jako bitna za iduće natječaje. Naš proizvodni pogon nalazi se u Zaprešiću, otpad bi tamo trebao ostati par dana do tjedan - stoji u odgovoru koji smo dobili prije tri dana i koji potpisuje Ivan Tabak.
Inače, Tabak grupa je morala u ponudi opisati cijeli proces na koji planira zbrinuti otpad i promjena metodologije bi bila naknadna izmjena ponude koja se inače ne može raditi nakon rokova i predaje ponude. Ugovor o 650 tona je manji i za taj posao su pobijedili konzorcij CE-Z-AR-a i Saubermachera. Međutim, za rasuti otpad je Tabak grupa ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura, a konzorcij predvođen CE-Z-AR-om Petra Pripuza je ponudio zbrinjavanje po cijeni od čak 10,97 milijuna eura s PDV-om.
Za pretpostaviti je da je Tabak grupa ponudila istu metodologiju zbrinjavanja. Ako odustaju od 650 tona za velike vreće, znači li to da odustaju i od natjecanja za dese puta veći ugovor? Na to pitanje nema službenog odgovora.
Inače, vijećnici SDP-a i Možemo su zatražili od Grada Zaprešića koji vodi HDZ-ov Željko Turk sve detalje ovog posla i traže jasne odgovore: koliko otpada će se dovoziti, kako će se obrađivati, koje su mjere protupožarne zaštite i sve ostale detalje. Traže i sazivanje zbora građana i da predstavnici tvrtke sve jasno izlože građanima kako bi mogli donositi informirane odluke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+