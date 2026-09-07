Zaprešićani ne žele 650 tona otpada. Raskida li Tabak grupa ugovor za Gospić? 'Ne znamo'

Tabak grupa koja ima pogon za reciklažu plastike u Zaprešiću dobila je posao zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama koje je tvrtka Tipos Resurs Josipa Šinceka ostavila u silosu u Gospiću. Trebala je to biti prva faza sanacije, a javili su se i za zbrinjavanje oko 4500 tona razasutog otpada po dvorištu silosa za što još nisu izabrane ponude.

Međutim, u Zaprešiću se građani pobunili i ne žele dovoz 650 tona u pogon tvrtke u Petrovaradinskoj ulici. Organizirali su se i u grupi Zaprešić online su najavljene blokade kamiona koji bi vozili iz Gospića u Zaprešić. Tabak grupa je izabrana da 650 tona otpada zbrine za skoro 450.000 eura s PDV-om. Tijekom vikenda je direktor Ivan Tabak prvo kratko poručio da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću, nego da će biti izvezen i na 15 lokacija. Građane to nije umirilo.

Sinoć je jedna građanka u grupi objavila svoju prepisku porukama s Ivanom Tabakom po kojoj on odustaje od ugovora.

"Poslala sam poruku Ivanu Tabaka u kojoj sam rekla da građani grada Zaprešića neće dozvoliti ulazak niti jednog kamiona u grad Zaprešić .I to da se ozbiljno pripremamo da ih zaustavimo!!! Ovo je njegov odgovor;

"Ok. Hvala na informaciji. Svakako smo ( ako vam vec jucer jisam rekao ) odustali od vozenja u Zapresic. Mislim da sam rekao , ali ako nisam sad imate info. Fondu smo poslali drugu metodologiju, ako je ne prihvate odustat cemo od ugovora ! Vise volimo Zapresic nego posao ! Hvala na trudu, javljanju." citirala je terapeutkinja Tamara Carević odgovor.

Dodala je da ne zna što će se sa sigurnošću događati, a napominje i da stoji iza svega što napiše, ali ne jamči za istinitost izjava Ivana Tabaka.

Noćas su se pojavili i transparenti na ulazu u Zaprešić, ali i uz pogon tvrtke. Na njima stoji da smeće neće u Zaprešić i Petrovaradinsku.

Iz Fonda za zaštitu okoliša koji je odabrao Tabak grupu smo neslužbeno doznali da su i oni vidjeli u objavu, ali da službeno ne mogu ništa komentirati jer nisu dobili ništa službeno. Kako smo saznali, iz Tabak grupe do danas prijepodne nisu dobili nikakav dopis o promjeni metodologije, raskidu ugovora ili bilo kakvu drugu informaciju.

Još jučer, kada se objava pojavila, 24sata su poslala upit Tabak grupi za potvrdu istinitosti i što će s ugovorom, ali zasad niti mi nismo dobili nikakav odgovor. Ako stigne, objavit ćemo ga. Inače, ranije su nam odgovorili da ne mogu otkriti metodologiju zbrinjavanja.

- Žao mi je, ali Vam ne možemo reći detalje, naša metodologija je jako bitna za iduće natječaje. Naš proizvodni pogon nalazi se u Zaprešiću, otpad bi tamo trebao ostati par dana do tjedan - stoji u odgovoru koji smo dobili prije tri dana i koji potpisuje Ivan Tabak.

Inače, Tabak grupa je morala u ponudi opisati cijeli proces na koji planira zbrinuti otpad i promjena metodologije bi bila naknadna izmjena ponude koja se inače ne može raditi nakon rokova i predaje ponude. Ugovor o 650 tona je manji i za taj posao su pobijedili konzorcij CE-Z-AR-a i Saubermachera. Međutim, za rasuti otpad je Tabak grupa ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura, a konzorcij predvođen CE-Z-AR-om Petra Pripuza je ponudio zbrinjavanje po cijeni od čak 10,97 milijuna eura s PDV-om.

Za pretpostaviti je da je Tabak grupa ponudila istu metodologiju zbrinjavanja. Ako odustaju od 650 tona za velike vreće, znači li to da odustaju i od natjecanja za dese puta veći ugovor? Na to pitanje nema službenog odgovora.

Inače, vijećnici SDP-a i Možemo su zatražili od Grada Zaprešića koji vodi HDZ-ov Željko Turk sve detalje ovog posla i traže jasne odgovore: koliko otpada će se dovoziti, kako će se obrađivati, koje su mjere protupožarne zaštite i sve ostale detalje. Traže i sazivanje zbora građana i da predstavnici tvrtke sve jasno izlože građanima kako bi mogli donositi informirane odluke.