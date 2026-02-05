Zašto je de Vrgna otišao iz SDP-a? Izvori iz stranke: Upozoravali smo ga i ranije na ponašanje...

Adrian de Vrgna, sad već bivši direktor komunikacija SDP-a, objavio je na društvenim mrežama da je prekinuo suradnju sa SDP-om nakon dva mjeseca, odnosno da je dao otkaz. De Vrgna je, naime, u utorak potpisao dokument o raskidu radnog odnosa nakon probnog roka.

“Otkaz dobio nisam, a o bivšima sve najbolje”, napisao je De Vrgna na svom Facebook profilu.

Iz SDP-a su potvrdili da je suradnja okončana po isteku probnog roka. O razlozima takve odluke u stranci zasad ne žele govoriti.

Međutim, kako neslužbeno doznajemo, okidač za raskid suradnje bile su informacije kako se De Vrgna na jednom okupljanju u noći na nedjelju ponašao neprimjereno prema gošćama zabave. Kako tvrde svjedoci, unatoč višestrukim upozorenjima, nije odustajao od takvog ponašanja.

Svega nekoliko sati ranije De Vrgna je vodio stranačku konvenciju SDP-a na zagrebačkom Velesajmu. Kad smo kontaktirali De Vrgnu, kratko i kategorički je opovrgnuo tvrdnje o incidentu i rekao kako nema daljnjih komentara.

Sugovornik iz SDP-a potvrdio nam je da je bivši radijski i televizijski novinar, koji je funkciju glasnogovornika preuzeo prije svega dva mjeseca, i ranije bio upozoravan na neprimjereno ponašanje. O kakvom ponašanju se točno ranije radilo, nisu htjeli reći.

- Sad mora snositi posljedice. Žao mi je, ali tako je - rekao je naš sugovornik istaknuvši kako je bilo kakvo neprimjereno ponašanje neprihvatljivo, osobito s obzirom na funkciju koju je obnašao.

Riječ je, naglasio je, o političkoj dužnosti, a osoba na toj poziciji ne predstavlja samo sebe, već i stranku, u ovom slučaju SDP.

Premda se, prema navodima naših izvora, sve dogodilo izvan službenih obveza i radnog vremena, u SDP-u je prevladalo stajalište da je riječ o ponašanju koje nosi ozbiljne političke i reputacijske posljedice te je kao takvo neprihvatljivo za osobu koja obnaša jednu od ključnih i posebno osjetljivih stranačkih funkcija.

Tko je de Vrgna?

Adrian de Vrgna rođen je u Šibeniku, a odrastao je uz dvije sestre. Tenis je bio njegova prva ljubav, a kasnije je završio studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti. Godine 2004. počeo je raditi kao novinar i voditelj na Zagrebačkom radiju, a kasnije na Otvorenom radiju te na Media servisu, nakon čega se pridružio timu RTL-a kao politički reporter. Bio je jedno od zaštitnih lica emisije RTL Danas.

“RTL ostaje moja obitelj. To su moji prijatelji, ljudi iza kojih stojim, najbolja redakcija informativnog programa. Tim s kojim sam prošao najljepše trenutke profesionalnog života i među kojima se osjećam kao kod kuće. Prošli smo i mnoge teške trenutke. Sve nas je to oblikovalo”, poručio je u oproštaju s RTL-om, prije nego li će preuzeti funkciju glasnogovornika SDP-a.