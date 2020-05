Zataškane afere: Krstičević je imao puno problema s vojskom

Stravična zrakoplovna nesreća kod Zadra, u selu Biljane Donje u kojoj su živote izgubili natporučnik Marko Novković i polaznik obuke Luka Jagatić druga je ovogodišnja teška vojna zrakoplovna nesreća.

Izvodeći 27. siječnja brišući let ispred mjesta Zablaće u Zlarinski kanal je pao helikopter Bell OH-58D Kiowa Warrior. U padu letjelice u more poginuo je bojnik Marin Klarin, dok je mrtvo tijelo natporučnika Tomislava Baturine nakon intenzivne potrage pronađeno dan kasnije.

No, to nisu bili jedini problemi u vojnom sustavu u mandatu ministra Damira Krstičevića.

Jedna od bizarnijih afera dogodila se u ožujku 2018. godine, kada su pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su nakon obuke u Divuljama u ožujku sjeli u vojni helikopter i njime otišli u krivolov na vepra na Dinari.

Punih osam mjeseci Ministarstvo obrane javnosti nije iskomuniciralo da je zbog lova na vepra službenim helikopterom pokrenulo stegovne postupke protiv pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz Divulja.

Oglasili su se tek nakon što su mediji objavili da su pripadnici HRZ-a Divulje s vojnim helikopterom išli u lov na vepra. Pritom su lov i snimali. MORH se oglasio tek tad.

"Vojna policija je provela kriminalističko istraživanje i izvijestila nadležno Općinsko državno odvjetništvo, temeljem čega su podigli optužnicu", odgovorili su iz MORH-a. Istaknuli su da ih se u optužnici sumnjiči za kazneno djelo protuzakonitog lova iz članka 204. st. 2 Kaznenog zakona.

"Sve se zbilo u nenaseljenom planinskom dijelu nakon planirane obuke. U helikopteru su se nalazila i dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga OSRH, no oni nisu izravno sudjelovali u kaznenom djelu i protiv njih nadležno odvjetništvo nije podignulo optužnicu", pobrojio je dalje MORH.

Naglasili su da je riječ o izdvojenom slučaju te da su protiv pripadnika HRZ-a pokrenuti i stegovni postupci pred Vojnostegovnim sudom.

"Napominjemo kako je riječ o izdvojenom slučaju nedopustivog ponašanja pojedinaca te se ne može govoriti o kolektivnoj odgovornosti pripadnika Hrvatske vojske. Naglašavamo da se u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama svaki stegovni prekršaj, bez iznimke, sankcionira u skladu sa zakonskom regulativom", stoji na kraju MORH-ova odgovora.

No Vojnostegovni sud imao je posla i u listopadu 2018. godine. i to zbog seksi igrica ročnice i njezina nadređenog u autobusu nakon vojnog hodočašća u Mariju Bistricu pod utjecajem alkohola. No i za to je javnost, umjesto iz resornog ministarstva, doznala iz medija.

Vojna policija je pokrenula istragu, a tek naknadnim upitima MORH je izvijestio da su utvrđeni stegovni prijestupi i pokrenut stegovni postupak pred Vojnostegovnim sudom. No i tom prilikom ministar u priopćenju nije propustio istaknuti da je pobjednička Hrvatska vojska mnogima trn u oku i da mediji od muhe rade medvjeda.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL "Jaka Hrvatska vojska mnogima je trn u oku. Kao takva izložena je stalnim pokušajima dijela medija da senzacionalističkim prikazivanjem određenih događaja umanje njezinu važnost, demotiviraju njezine pripadnike i prikažu ih u negativnom kontekstu. Za mene kao ministra obrane neprihvatljiv je i najmanji stegovni prekršaj, koji se u skladu sa zakonskim propisima sankcionira. Tako to radi uređeni sustav kakav je Hrvatska vojska. Nemamo razloga ništa skrivati, ali nećemo dopustiti bilo kome da od 'muhe pravi medvjeda'", dio je izjave ministra obrane o seksi igricama u busu.

Veselo je bilo i 2017. godine u misiji u Poljskoj, kad su u bazi otkrili pijanog hrvatskog vojnog policajca. MORH to nije podijelio s javnošću. Tek naknadno su medijima potvrdili da je hrvatski vojni policajac prilikom povratka u poljsku bazu Bemowo Priskie Area zadržan jer je bio pijan. Iz MORH-a su čitavu stvar pobliže objasnili tek nakon medijskih upita. Odgovorili su da nitko od 78 pripadnika HRVCON-a nije radio ekscese i da je zapovjednik obavijestio nadređene, pa i načelnika Glavnog stožera.

"Zbog povrede vojne stege provodio se postupak utvrđivanja okolnosti", naveli su u priopćenju.

Iako je ministar u tom priopćenju istaknuo i da poštuje interes javnosti i medija, napomenuo je da javnost zna sve što je bitno.

No, Ministarstvo obrane nije smatralo bitnim opet u listopadu 2017. javnost izvijestiti da se na poligonu Crvena zemlja kraj Knina prevrnulo borbeno oklopno vozilo Patria. Pritom se ozlijedilo osam vojnika koji su se pripremali za vojnu vježbu Harpun. Javnost je to doznala sa zakašnjenjem od godinu dana, i to iz službenih dokumenata koje je objavio portal Index.hr.

U njima piše da su četiri borbena oklopna vozila Patria 16. listopada 2017. godine sudjelovala u pripremama za vojnu vježbu Harpun te da se jedan oklopnjak prevrnuo na potpuno ravnom dijelu poligona. Ozlijeđene vojnike prevezli su u kninsku bolnicu. Ministar Krstičević je opovrgnuo medijske natpise da je zataškavao slučaj.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Sustav je reagirao i svatko zna tko je trebao znati. A ja samo kao ministar obrane mogu poručiti neka pišu što god žele, rekao je Krstičević.

Nahvalio je pobjedničku Hrvatsku vojsku koja je sve što ima i zna pokazala u 72 sata, koliko je združena vojna vježba "Velebit 18" trajala. Pa se opet našao na udaru javnosti jer nije želio otkriti koliko je koštala. Danima je vrludao, izbjegavao odgovor.

"Mogu samo reći da za cijelu godinu vojska, što se tiče uvježbavanja, troši oko 30 milijuna kuna. Ne izbjegavam ništa nego radimo sustavno. Ima se projekcija, ali prvi put radimo ovakvu vježbu", okolišao je Krstičević.

Da otkrije iznos trebalo mu je pet dana. MORH je izvijestio da je vojna vježba "Velebit 18 - združena snaga" koštala osam milijuna kuna. Najveći dio troškova otišao je na osoblje.

