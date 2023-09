Zavadlav na sud stiže s novim, šestim po redu odvjetnikom, ročišta su tri dana zaredom

Na županijskom sudu u Splitu u srijedu se nastavlja suđenje Filipu Zavadlavu kojega se tereti da je iz bezobzirne osvete u siječnju 2020. godine ubio Juricu Torlaka (38), Marina Ožića Paića (25) i Marina Bobana (25). Najavljena su maratonska ročišta na kojima će se brojni svjedoci i vještaci na Županijskom sudu u Splitu nizati do petka, dakle tri dana zaredom.

Ovoga puta Zavadlav dolazi u pratnji novog odvjetnika koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti, Tonija Vukičevića. On je na predmetu naslijedio odvjetnicu Doris Koštu uz koju je, podsjetimo, svako ročište bilo pravi spektakl. Brojne primjedbe na dokazne materijale svako malo su prekidale ročišta, ali predsjedavajuća sutkinja, Višnja Strinić uspijevala je voditi suđenje u zadanim rokovima, unatoč distrakcijama od strane Košte.

Splitski odvjetnik Toni Vukičević je pak šesti u nizu koji zastupa Zavadlava. Prije njega i Košte zastupali su ga zagrebački odvjetnik Branko Šerić, Darko Stanić i Tadiša Milošević. Svi su odustali od predmeta iz sličnog razloga – Zavadlav je nekooperativan i ne pokazuje poštovanje prema braniteljima. Nakon što je Šerić, koji je najduže branio Zavadlava odustao, na njegovo mjesto po službenoj dužnosti imenovana je odvjetnica Ivanka Šamija, no ona je tražila da je s predmeta skinu jer u drugom postupku brani Jerka Malvasiju, osobu koja je prema optužnici trebala biti četvrta Zavadlavova žrtva.

Njegova prethodna odvjetnica Doris Košta, na posljednjem ročištu održanom u srpnju kazala je kako se nisu razišli u lošim odnosima već da se povlači jer ne želi biti fikus u sudnici.

- Jednostavno ne mogu biti u postupku, ja sam to njemu i najavila. Ukoliko bi se svi naši prijedlozi odbacivali, što se i događa, ja ne želim tako raditi – kazala je tada Košta. No, Zavadlav je na tom ročištu u sudnici izjavio kako je došlo do nerazumijevanja i neslaganja oko načina vođenja njegove obrane. Na koji način će se način odvjetnik Vukičević "nositi" sa Zavadlavovim nepredvidivim, i očito teškim karakterom, tek ćemo otkriti.