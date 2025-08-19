Zbog pet tona kokaina palo pet Hrvata na Karibima, istražuje se veza s likvidacijom u Boliviji

Zapljena gotovo pet tona kokaina, misteriozni nestanak Hrvata u Boliviji, a potom i pronalazak tri izmučena tijela u jednoj kući u Santa Cruzu čine se kao dijelovi slagalice koje pokušava povezati bolivijska policija u suradnji s Interpolom. Zasad vjeruju kako tragovi vode prema nekom od ogranaka tzv. Balkanskog kartela.

No krenimo redom. Prvo se prošloga tjedna doznalo za nestanak Hrvata, Riječanina Marca Skerbeca (33) u Južnoj Americi. Prema objavi na stranici Nestalih, svaki trag gubi mu se 8. kolovoza u Boliviji, gdje ima boravište. Od osobitih znakova po kojima ga se može prepoznati navedeno je da ima tetovažu sidra na lijevom ramenu, tetovažu kćeri na prsima i tetovažu na desnoj podlaktici na glagoljici.

Potom se saznalo kako je bolivijska policija u kući u Santa Cruzu 13. kolovoza pronašla tri mrtva tijela već umotana u crne vreće i spremna za transport na drugu lokaciju. Neki mediji pišu kako su na njima bili vidljivi tragovi vezivanja, kao i da su policiju zvali susjedi zbog buke i krikova koji su iz kuće dopirali.

Ubijeni u obračunu klanova?

Srbijanski mediji pišu kako je utvrđeno da je riječ o državljaninu Srbije Miljanu Đekiću (38) i državljaninu Sjeverne Makedonije Dejanču Lazarevskom (43). Identitet trećeg tijela još nije službeno potvrđen, no vjeruje se da je riječ o Skerbecu, koji se još vodi kao nestala osoba. Prema pisanju Jutarnjeg lista, sumnja se da se služio lažnim identitetom Vanja Milošević. U bolivijskim medijima pišu da su utvrđeni identiteti Đekića i Lazarevskog, za kojega navode da je iz Bugarske. Sumnja se da su ubijeni bili povezani s tzv. Balkanskim kartelom i da bi mogla biti riječ o obračunu klanova. Nije se čuditi konfuziji vezanoj uz identificiranje tijela ako se zna da članovi kriminalnih skupina često koriste više lažnih identiteta kako bi se zbunili policije i prikrili kriminalne aktivnosti.

I tu dolazimo do velike zapljene 4,8 tona kokaina francuskih vlasti u međunarodnim vodama Karipskog mora. Droga je pronađena na brodu Galexyr 12. srpnja ove godine, mjesec dana prije trostrukog ubojstva u Boliviji.

Brod za prijevoz cementa s kamerunskom zastavom na otvorenom moru u blizini Barbadosa zaustavili su francuska mornarica i carinska policija, djelujući u okviru francuske nacionalne agencije za borbu protiv droga - OFAST, ured na Karibima. Tom prilikom uhićena je posada od jedanaest članova - pet državljana Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a kazneni postupak u vezi ove velike zapljene vode francuska pravosudna tijela na Martiniku, odgovorili su na naš upit iz MUP-a.

Uhićeno pet Hrvata

Uhićen je i jedan državljanin Srbije, za kojega srbijanski mediji pišu da je riječ o Vedranu Đokoviću (41). Za Đokovića se sumnja, navode, da je stvarni vlasnik kompanije “VTS-MARITIME CONSULTING” sa sjedištem u Beogradu. Iako je formalna vlasnica njegova supruga, sumnja se da je Đoković upravljao svim poslovima u ovoj tvrtki, koja se bavi zapošljavanjem pomoraca za prekomorske brodove. Imao je ključnu ulogu u regrutiranju posade, ali i u prijevozu kokaina iz Južne Amerike u Europu. Zbog toga se o zapljeni oglasio i MUP Srbije.

- Postoji sumnja da je ova zapljena kokaina povezana s nedavnim trostrukim ubojstvom u Boliviji, članova tzv. Balkanskog kartela, državljana Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske - navodi u priopćenju MUP Srbije.

Pobjeda piše da su uhićeni crnogorski državljani Predrag M., Aleksandar T., Jovan I., Vasko S. i Marko A.

- Hrvatska, crnogorska i srpska policija su, temeljem ostvarene zapljene i naloga nadležnih sudova, provele nužne dokazne radnje protiv svojih državljana uhićenih na brodu (pretrage stanova i dr.) - kažu iz našega MUP-a.

Nastavljaju da su upoznati s likvidacijom triju osoba (hrvatskog, srpskog i makedonskog državljanina) koje su ubijene 12./13. kolovoza 2025. godine u bolivijskom gradu Santa Cruzu.

- Bolivijske vlasti provode istragu s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti ubojstava. Informacije u vezi zapljene i ubojstava dostupne su i u javnim izvorima - odgovorili su nam iz MUP-a.

Kako smo već pisali, 13. kolovoza u kući u Santa Cruzu pronađena su tijela Miljana Đekića i Dejanča Lazarevskog. Istovremeno, nestao je i Hrvat Marco Skerbec, za kojega slovenski mediji pišu da je bio pripadnik slovenskog ogranka “kavačkog klana”.

Prema izjavama lokalnih dužnosnika, najvjerojatnije su mučeni prije nego što su ubijeni.

Pripremili i hladnjaču

- Zaplijenjena su dva vozila. Također, nađeni su ručnici, kiselina, benzin i čekić, za koje se sumnja da su korišteni tijekom zločina - navode te dodaju kako je otkriveno da su za transport i skrivanje tijela osigurali i hladnjaču.

Hladnjaču, međutim, nisu stigli iskoristiti jer su u kuću upali agenti i uhvatili ih “na djelu”. Četvoricu uhićenih izveli su pred sud gdje su negirali krivnju, ali im je određen istražni zatvor do 180 dana. Istraga se nastavlja kako bi se otkrio naručitelj i organizator ubojstava.

Prema nalazima Instituta za forenzička istraživanja (IDIF), koji je obavio obdukcije u sudskoj mrtvačnici u Pampi de la Isla, jedna od žrtava je preminula uslijed prostrjelne rane u predjelu glave. Kako se navodi, žrtva je upucana u lijevu sljepoočnicu, pri čemu je metak izašao na desnu stranu glave.

- Drugi muškarac zadobio je dva udarca tupim predmetom, najvjerojatnije drvenom palicom. Treća žrtva preminula je uslijed jednog snažnog udarca koji je prouzrokovao frakturu lubanje, vjerojatno nanijetog istim predmetom - rekao je tužitelj, piše Express. 

1) Kokain je na brodu za prijevoz cementa bio pakiran u 153 bale.

2) Brod na moru u blizini Barbadosa presreli su francuska mornarica i carinska policija.

3) Sumnja se da su u Santa Cruzu ubijeni Hrvat Marco Skerbec (33), Srbin Miljan Đekić (38) i Makedonac Dejančo Lazarevski (43).

4) Brod Galexyr plovio je pod kamerunskom zastavom i na njemu je uhićeno 11 ljudi.