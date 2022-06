Zbog slučaja žene kojoj nisu obavili pobačaj, Beroš traži očitovanje i svu dokumentaciju

Otišla je na legalni pobačaj u 6. tjednu trudnoće u KBC Osijek. Umjesto opće anestezije, tek u sali su joj rekli da može dobiti samo lokalnu.

- Taj dan nas je bilo pet. Ja sam išla zadnja, mislila sam da je to jer sam ja jedina htjela opću anesteziju. Došla sam na red tek u podne, a morala sam biti na tašte, ne smiješ ni jesti ni piti. Bila sam iscrpljena od čekanja, cijelo vrijeme samo slušaš razgovore o zahvatu. Samo sam htjela da se sve više završi. Ulazim unutra, prije zahvata me medicinska sestra pitala par pitanja. Začudilo me što je sam zahvat izvodila upravo ona, a doktorica je stajala pored mene. Nisam znala kako to sve ide, a unutra me dočekala krv. Stojim tamo polugola, u sali su medicinska sestra i doktorica. Posvuda su iskorištene gaze i krv. I onda mi doktorica kaže da ne mogu dobiti opću anesteziju nego lokalnu, iako sam potpisala za opću i išla na pregled kod anesteziologa kako bih ju mogla dobiti. Pitala sam ju zašto, odgovorila je samo da ne mogu i da se popnem na stol ili da čekam par dana. Kao da sve ovo nije dovoljno teško. Rekla sam joj da nemam snage za čekanje nakon pet sati. Dovelo me se pred gotov čin. Ja sam svjesno odlučila pod opću jer sam mislila da neću moći to psihički izdržati. Na kraju sam pristala jer je sve predugo trajalo. Oni su se u nalazima lijepo osigurali i napisali su da sam se sama predomislila, a to nije istina - ispričala je M. za 24sata.

Za tri tjedna, dakle u 9. tjednu trudnoće od zadnje menstruacije, saznala je da je plod netaknut, a ona i dalje trudna. Isti dan, 31.3. otišla je u KBC Osijek, gdje su joj rekli da je trudna preko 11 tjedana i da može probati, ali da joj komisija neće odobriti da ponovno obavi zahvat. Tako je i bilo, komisija je zaključila da je prošlo više od 10 tjedana od zadnje menstruacije, iako su šest plus tri devet, a ne 11 i po zakonu se gleda 10 tjedana od začeća, a ne od zadnje menstruacije.

M. je redakciji 24 sata ustupila svu dokumentaciju koja potkrjepljuje njenu priču, a od KBC - a Osijek do danas nismo dobili odgovore na to kako je moguće da nestručna osoba izvodi zahvat i da obavljaju medicinski posao mimo zakona.

Reagiralo Ministarstvo zdravstva

No nakon objave teksta na našem portalu i u novinama, reagiralo je Ministarstvo zdravstva.

- Zatražili smo očitovanje zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali u postupku zbrinjavanja pacijentice kao i presliku cjelokupne medicinske dokumentacije. Nakon zaprimanja istih, odlučit će se o daljnjim aktivnostima. Sve zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj obvezne su poštivati zakone uključujući i Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece. Slijedom toga, ravnatelji ustanova odgovorni su za organizaciju rada u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima te ukoliko je upit stigao na pravu adresu, uvjereni smo da će Vam se KBC Osijek javiti na tu temu - odgovorili su.

Sad je na potezu Ministarstvo zdravstva koje čeka da ravnatelj KBC - a Osijek, HDZ - ov Željko Zubčić, pošalje svu papirologiju.

Najčitaniji članci