Zbog vožnje u kontra smjeru na A1 kažnjeno više od 30 vozača: 'Naknadno ćemo ih kazniti još'

Nakon prometne nesreće koja se jučer dogodila na autocesti A1 kod Gornje Ploče, više od 30 vozača kažnjeno je jer su vozili u suprotnom smjeru kroz sigurnosni koridor. Ovaj događaj u središnjem je Dnevniku HTV-a komentirao je i Josip Mataija, voditelj Službe prometne policije MUP-a.

- Više od 30 vozača kažnjeno je nakon što su jučer na autocesti A1 kod Gornje Ploče, tijekom očevida prometne nesreće, počeli voziti u suprotnom smjeru kroz sigurnosni koridor. Dio vozača bit će naknadno sankcioniran na temelju snimki - rekao je Mataija.

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Upozorio je da ni visoke novčane kazne, oduzimanje vozačkih dozvola i vozila, a ponekad ni uhićenja nisu dovoljni da odvrate dio najtežih prometnih recidivista.

- Što se tiče policije, možemo raditi ono što nam zakon dozvoljava, a to i radimo. Za one najteže recidiviste poduzimamo sve što možemo, od predlaganja kazni zatvora do prekršajnih bodova koji dovode do oduzimanja vozačke dozvole. Međutim, očito imamo određeni broj vozača kojima to jednostavno nije dovoljno - istaknuo je.

Osvrnuo se i na izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama te naglasio da problem nije samo u visini propisanih kazni nego i u tome što ih sudovi ponekad ublažavaju.

- Imamo problem da pravosuđe ipak na neki način umanjuje i smanjuje naše kazne. S tim nismo zadovoljni. Ako netko uporno čini prometne prekršaje, možda mu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo. Treba jednostavno odrediti zatvorsku kaznu i napraviti sve da on uopće ne sudjeluje u prometu - rekao je.

Posebno se osvrnuo na jučerašnji slučaj na A1 kod čvora Gornja Ploča, gdje su se pojedini vozači tijekom očevida počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru.

- Jako žalosno i jako tragično, jer imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor da mogu vozila žurnih službi proći.

Mataija je također naglasio da očevid prometne nesreće, posebno kada ima ozlijeđenih, mora trajati koliko je potrebno kako bi se utvrdile sve okolnosti.

- Neshvatljivo je ponašanje, da većina vozača poštuje to, i onda imate, vjerojatno, jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sobom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali popriličan broj vozača. Preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati - rekao je.

Za vožnju u suprotnom smjeru propisana je kazna od 1320 do 2650 eura, uz zabranu upravljanja vozilom na tri, šest ili 12 mjeseci, ovisno o tome je li vozač već ranije počinio isti prekršaj.

Vozaču se izriče i šest negativnih prekršajnih bodova, a u slučaju ponavljanja prekršaja moguće je i trajno oduzimanje vozila.

- Postoji mogućnost, ali ne za prvi prekršaj. Ako je netko imao dva puta taj prekršaj, onda mu je treći mjera za oduzimanje vozila. Od 1. kolovoza 2019., kada smo uveli tu odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Sud oduzima vozila, ne policija, u roku od 15 dana, a 900 vozača je ostalo trajno bez vozila. Dakle, i to nešto govori - istaknuo je Mataija.

Unatoč teškim nesrećama, policijska statistika za ovu godinu ipak pokazuje pad broja poginulih. Na hrvatskim je cestama tako ove godine smrtno stradalo 156 osoba, a u istom ih je razdoblju prošle godine bilo 189, što je pad od 18 posto. Posebno je loša statistika za motocikliste i vozače mopeda, kojih je ove godine poginulo 55, a lani 71.

- Određene stvari su pozitivne, međutim, što se tiče vozača mopeda i motocikla i putnika na njima, nisu. Lani 71 smrtno stradao, ove godine do sada 55 smrtno stradalih, dakle otprilike imat ćemo jednako smrtno stradalih kao i lani. A to vam je, svaki treći smrtno stradali vozač na mopedu ili motociklu, što je jednostavno previše - zaključio je Mataija.