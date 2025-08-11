Zelenski i vođe EU-a razgovarat će s Trumpom: 'Radimo na dodatnim sankcijama za Rusiju'

Europski vođe i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarat će s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ovog tjedna, uoči njegovog sastanka s ruskim kolegom Vladimirom Putinom i usred sumnji da bi Washington mogao Ukrajini nametnuti nepovoljne uvjete mira.

Trump je prošlog tjedna najavio da će se u petak sastati s Putinom na Aljasci radi pregovora o okončanju tri i po godine dugog rata, koji je započeo ruskom invazijom na susjednu Ukrajinu. Ukrajina i njeni europski saveznici strahuju da bi se Trump, koji želi preuzeti zasluge za postizanje mira i također se nada unosnim poslovnim ugovorima s Moskvom, mogao prilagoditi Putinu kako bi postigao dogovor koji bi bio veoma nepovoljan za Kijev.

Njemačka je rekla da će u srijedu održati niz videokonferencija na najvišoj razini radi priprema za samit, uključujući jedan u 15 sati između europskih vođa, Zelenskog, Trumpa i američkog potpredsjednika JD Vancea.

Bit će to prvi razgovor između Zelenskog i Trumpa otkako je najavljen sastanak na Aljasci.

Europski vođe i dužnosnici NATO-a će unaprijed koordinirati svoj pristup, kazao je glasnogovornik njemačke vlade.

Zelenski je u ponedjeljak rekao da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini te da je potrebno povećati pritisak na Kremlj.

"Rusija odbija zaustaviti ubijanje i stoga ne smije dobiti nikakve nagrade ili koristi", napisao je Zelenski na društvenoj platformi X.

Kasnije je telefonom odvojeno razgovarao s vođama Indije i Saudijske Arabije, koji s Moskvom imaju dobre odnose, u pokušaju da ojača međunarodnu podršku za stav Kijeva uoči američko-ruskog samita.

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije su u ponedjeljak poslijepodne raspravljali o svojoj podršci za Ukrajinu i skorašnjoj videokonferenciji.

"Transatlantsko jedinstvo, podrška za Ukrajinu i pritisak na Rusiju, (tako) ćemo završiti ovaj rat i spriječiti buduću rusku agresiju u Europi", kazala je šefica europske vanjske politike Kaja Kallas na X-u nakon rasprave o Ukrajini.

"Ministri vanjskih poslova EU-a su danas izrazili podršku za američke korake koji će dovesti do pravednog mira", napisala je Kallas.

"U međuvremenu, radimo na dodatnim sankcijama protiv Rusije, više vojne potpore za Ukrajinu i više podrške za ukrajinske proračunske potrebe i pristupni proces za pridruživanje EU-u", dodala je.

Ukrajinski šef diplomacije Andrij Sibiha, koji je sudjelovao u videokonferenciji, nakon rasprava je na X-u kazao da "Rusija hini mirovni proces, iskrivljuje (istinu), manipulira i baca prašinu u naše oči".

"Nikakve nagrade, darovi ili zadovoljenje agresora. Svaki ustupak priziva daljnju agresiju", rekao je.