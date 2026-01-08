Ukrajinci zahvalili Hrvatskoj na pomoći: Vaša oprema će vratiti struju milijunima stanovnika

Najveći privatni investitor u energetskom sektoru Ukrajine, Grupa DTEK zahvalila je u četvrtak Vladi RH na isporuci vitalne energetske opreme tijekom ovog, kako su naveli, izuzetno zahtjevnog zimskog razdoblja, kojom će se osigurati obnova opskrbe strujom milijuna ljudi.

Vlada RH, naime, u četvrtak je odlučila da će DTEK-u biti isporučena elektromagnetska i druga energetska oprema koja se više ne koristi u Hrvatskoj, a od ključne je važnosti za brzu obnovu oštećenih elektrana diljem Ukrajine.

"DTEK je iznimno zahvalan Republici Hrvatskoj na isporuci vitalne energetske opreme Ukrajini u ovom izuzetno zahtjevnom zimskom razdoblju. Dok Rusija pojačava napade na civilnu infrastrukturu, a temperature padaju i do minus 20 stupnjeva, potpora Hrvatske izravno jača napore DTEK-a u obnovi opskrbe električnom energijom za milijune ljudi. Zahvaljujemo Vladi RH na donaciji opreme koja Hrvatskoj više nije potrebna niti se koristi, a koja je ključna za oporavak proizvodnje električne energije. Odluka o pružanju pomoći naglašava solidarnost i zajedničku predanost oporavku Ukrajine“, istaknuo je glavni izvršni direktor DTEK-a Maksim Timčenko.

Kao najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK je od početka ruske invazije punog opsega pretrpio više od 220 napada na svoju energetsku infrastrukturu. Ti su napadi prouzročili ozbiljna oštećenja opreme u elektranama. Unatoč tome, kompanija je uspjela sanirati značajan dio štete te je od 2022. godine više od 33 milijuna puta obnovila opskrbu električnom energijom za ukrajinska kućanstva, navode iz te kompanije.

Hrvatska je, navodi se u priopćenju DTEK-a, među rijetkim zemljama koje raspolažu zalihama pričuvne i rashodovane opreme za proizvodnju električne energije kompatibilne s ukrajinskim energetskim sustavom. DTEK i ukrajinske vlasti posebno su usmjereni na nabavu starije opreme koja se nalazi u hrvatskim elektranama trenutačno izvan pogona.

Grupa DTEK ima 55.000 zaposlenih i uložila je u obnovu tamošnje infrastrukture više od 12 milijardi eura. Tvrtke unutar Grupe proizvode električnu energiju iz vjetroelektrana, sunčanih i termoelektrana; distribuiraju i opskrbljuju električnom energijom krajnje potrošače; bave se eksploatacijom prirodnog plina i ugljena; trguju energetskim resursima na ukrajinskom i međunarodnim tržištima; te pružaju usluge kućanstvima i poslovnim korisnicima.

Od početka invazije punog opsega na Ukrajinu 2022. godine, Grupa DTEK obnovila je opskrbu električnom energijom za više od 33 milijuna potrošača u ratom pogođenim područjima. Grupa DTEK u potpunom je vlasništvu SCM Holdinga, dok je krajnji vlasnik i jedini dioničar Rinat Ahmetov, poduzetnik i filantrop.

Podsjetimo, Vlada je na sjednici u četvrtak usvojila odluku o žurnoj pomoći Ukrajini, nakon što je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković sudjelovao na sastanku 'koalicije voljnih' gdje su se zemlje saveznice Ukrajine obvezale na razne oblike daljnje pomoći toj zemlji.

Radi se o 15. paketu pomoći Ukrajini, a konkretno o donaciji 100 mobilnih uređaja za rezanje metala Vulkan10 domaćeg proizvođača, kao i pripadajućeg potrošnog materijala, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od 500 tisuća eura, odnosno 625 tisuća eura s PDV-om, kao i elektromagnetskoj opremi koju Hrvatska više ne koristi ukrajinskoj energetskoj kompaniji DTEK, pojašnjeno je na sjednici vlade.

"Ovom odlukom odobrava se upućivanje pomoći Ukrajini koja se temelji na zamolbi ukrajinskog veleposlanstva", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, dodajući da se oprema Vulkan 10 "već koristi u stvarnim uvjetima u Ukrajini."

Što se tiče elektromagnetske opreme, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se radi o izrazu konkretne pomoći slijedom zamolbe ukrajinskog veleposlanstva "s obzirom na to da smo svjedoci činjenice da su brojna energetska postrojenja i ključna infrastruktura diljem Ukrajine teško oštećeni ili uništeni", a u velikom dijelu zemlje dolazi do prekida u opskrbi električnom energijom. Riječ je, pojasnio je, o transformatorima, pumpama i drugoj tehničkoj opremi koja se više ne koristi u RH.