ŽENA IZA LUDILA Ona stoji iza Trumpovih bizarnih objava: Nosi nadimak - ljudski printer

Sebe je prikazao kao Isusa, dodao je svoje lice na Mount Rushmore, igra hokej i ponižava suparnike... Na društvenim mrežama američkog predsjednika Donalda Trumpa može se pronaći hrpa suludih objava generiranih umjetnom intelgencijom. I dok SAD i svijet prate kaotičan i nepredvidiv niz objava na profilu predsjednika Trumpa na društvenoj mreži Truth Social, ključna figura koja upravlja tim digitalnim kanalom uglavnom ostaje izvan pogleda javnosti. Riječ je o Natalie Harp, 34-godišnjoj pomoćnici predsjednika, čija je uloga puno više od administrativne podrške.

Ona je, kako tvrde izvori iz Bijele kuće, glavna arhitektica Trumpove online persone, osoba koja kurira, priprema i objavljuje sadržaj koji hvali predsjednika, širi teorije zavjere i nemilosrdno napada njegove političke protivnike.

Radni proces Natalie Harp jedinstven je i zaobilazi sve standardne protokole komunikacija Bijele kuće. Prema detaljnom izvještaju Wall Street Journala, Harp provodi sate pretražujući društvene mreže i opskurne internetske stranice u potrazi za sadržajem koji bi se svidio Trumpu. To uključuje snimke zaslona objava saveznika, pohvale obožavatelja, članke koji ga prikazuju u pozitivnom svjetlu te uvrede na račun Demokrata i drugih suparnika.

Sakupljeni materijal ne šalje se digitalno. Umjesto toga, Harp sve isprinta i donosi predsjedniku hrpe papira na pregled. Trump osobno pregledava predložene objave i daje konačno odobrenje. Nakon toga, Harp se prijavljuje na njegov Truth Social račun i objavljuje odobreni sadržaj, često u serijama i izvan uobičajenog radnog vremena, kasno navečer, vikendom, čak i tijekom praznika. Iako i sam predsjednik ponekad osobno objavljuje, Harp je ta koja stoji iza većine aktivnosti, posebice masovnih objava u sitnim noćnim satima. Komunikacijski direktor Bijele kuće, Steven Cheung, odbio je komentirati njezinu specifičnu ulogu, ali je branio platformu.

"Ne raspravljamo o internim procesima, ali nijedan alat društvenih medija nije bio učinkovitiji od Trutha. Truth Social nikada nije bio popularniji, a to je zato što predsjednik Trump nudi svoje nefiltrirane i izravne misli američkom narodu, bez da ga pristrani mediji vade iz konteksta", poručio je Cheung.

Upravo taj 'nefiltrirani pristup', koji Harp omogućuje, doveo je do nekih od najvećih kontroverzi Trumpovog mandata. Dva slučaja posebno se ističu: objava videomontaže koja rasistički prikazuje bivšeg predsjednika Baracka Obamu i njegovu suprugu Michelle kao majmune te dijeljenje umjetnom inteligencijom generirane slike Trumpa kao Isusa. Obje objave izazvale su žestoke kritike javnosti i kasnije su tiho uklonjene s profila.

Nakon incidenata s videom, Bijela kuća je pokušala umanjiti štetu, tvrdeći da je "jedan član osoblja greškom objavio" sporni video. Međutim, više izvora upoznatih sa situacijom potvrdilo je da je upravo Harp, po Trumpovom nalogu, objavila oba sadržaja. Njezin način rada, u kojem zaobilazi šefa osoblja, komunikacijske savjetnike i Vijeće za nacionalnu sigurnost, izaziva duboke frustracije unutar administracije. Mnogi dužnosnici osjećaju se nemoćno dok gledaju kako nastaju 'online požari' koje oni potom moraju gasiti, bez ikakvog prethodnog upozorenja ili mogućnosti da interveniraju. Harp je, prema riječima kolega, jasno dala do znanja da ona odgovara isključivo Trumpu i da sluša samo njega.

'Ljudski printer'

Nadimak "ljudski printer" Harp je zaradila još nakon izbornog poraza 2020. godine. U to vrijeme, njezina je glavna zadaća bila održavati Trumpovo raspoloženje pozitivnim. Neprestano je bila uz njega, čak i na golf terenima, opremljena laptopom i prijenosnim printerom kako bi mu u svakom trenutku mogla pokazati laskave članke i pozitivne objave s društvenih mreža.

Njezina odanost je, kako sama tvrdi, proizašla iz osobnog iskustva. Kao osoba koja je preživjela rak kostiju, Harp tvrdi da joj je Trumpov zakon "Right to Try", koji omogućuje teško bolesnim pacijentima pristup eksperimentalnim lijekovima, spasio život. Iako su medicinski stručnjaci kasnije izrazili sumnju u njezine tvrdnje, ističući da se vremenski slijed i vrsta liječenja nikako ne poklapaju s učincima zakona, njezina priča privukla je Trumpovu pažnju. Pozvao ju je da govori na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2020., a nakon kratkog angažmana kao voditeljica na konzervativnoj televiziji One America News, pridružila se njegovom timu.

- Ona sve drži u jako dobrom raspoloženju, a što je najvažnije, drži predsjednika u jako dobrom raspoloženju - izjavio je kongresnik Ronny Jackson, bivši liječnik Bijele kuće.

U svojim pismima Trumpu Harp ga je nazivala svojim "Čuvarom i Zaštitnikom u ovom životu", uz fraze poput "ti si sve što mi je važno". U jednom pismu izrazila je nadu da će se moći vratiti "onom skladu" koji su nekada imali, gdje su "razgovarali o svemu i ničemu". I ta pisma zabrinula su pojedine članove Trumpova osoblja, kojima je sve nekako previše...

*Uz korištenje AI-ja