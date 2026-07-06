Žena, majka, lezbijka: Šefica njemačkog AfD-a Alice Weidel planira biti nova kancelarka

Alternativa za Njemačku (AfD) na saveznom je stranačkom kongresu u Erfurtu poslala dosad najsnažniju poruku da se više ne vidi kao prosvjedna oporbena opcija, nego kao buduća vladajuća stranka. Ponovno izabrana supredsjednica Alice Weidel poručila je kako je AfD postao "najjača politička snaga" i da će preuzeti vlast pozivajući se na ankete koje stranci daju oko 30 posto potpore.

Izaslanici su joj dali dodatni politički vjetar u leđa. Weidel je osvojila 81,3 posto glasova, dok je njezin supredsjednik Tino Chrupalla osjetno oslabio sa 70 posto potpore. Još važnije, u novi savezni odbor izabrani su brojni njezini saveznici, čime je dodatno učvrstila kontrolu nad političkim smjerom stranke.

No upravo je Alice Weidel najveći politički paradoks njemačke krajnje desnice. Predsjednica stranke koja se zalaže za tradicionalni model obitelji godinama živi u istospolnom partnerstvu sa Sarom Bossard, filmskom producenticom podrijetlom sa Šri Lanke, s kojom odgaja dvoje djece. I sama je priznala kako njezina obitelj nije model koji njezina stranka promovira.

- Ako pitate mene, moja djeca imaju najbolji odgoj - rekla je Weidel, ali je istodobno dodala kako se kao političarka može zalagati za tradicionalnu obitelj kao društveni ideal: "Kad kao političarka govorim o društvenom idealu, a to je trenutačno tradicionalna obitelj, mogu se za to zalagati bez ikakve kontradikcije".

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako upravo takvi paradoksi najbolje pokazuju koliko se europska desnica promijenila posljednjih godina.

- To znači u Europi i kod nas potpunu svjetonazorsku zbrku jer su okrenuli obrnuto ono što je nekad bila desničarska pozicija. Prije su ljevičari bili za Izrael i Rusiju, a sad je obrnuto. Drugo jer se zalažu za smanjenje troškove za naoružanje, a povećavanje troškova za policiju kako bi se zaštitili od migranata, što nije bilo prije kod desničara. Tu je i efekt Trumpa, pobuna običnih ljudi protiv elita. U Njemačkoj je dodatno što AfD budi dio simpatija jer su pod istragom savezničke službe zbog potencijalne neonacističke veze - kaže Puhovski.

Dodaje kako upravo Weidel simbolizira novi identitet europske krajnje desnice. Iako je homoseksualka, idealna obitelj za nju je i dalje otac, majka i djeca.