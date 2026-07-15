Žestoko u Saboru! Most optužio DP: 'Plenković vam je razvodnio Rezoluciju o Hrvatima u BiH'

Domovinski pokret, kao predlagatelj, u srijedu je u Hrvatskom saboru odbio svih osam amandmana Kluba zastupnika Mosta na Rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH koje su Mostovci podnijeli smatrajući DP-ov konačni prijedlog "razvodnjenim" nakon usuglašavanja s HDZ-om. Kako kažu iz Mosta, među njihovim amandmanima su i neki zahtjevi koje je DP prvotno predlagao.

Iz Mosta su naglasili da su zatražili proširenje ciljeva Rezolucije tako da hrvatsko nacionalno pitanje ne bude svedeno isključivo na izbor hrvatskog člana Predsjedništva BiH, nego da se jasno zagovara cjelovita ustavno-politička reforma koja će uzeti u obzir i modele koji uključuju uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor hrvatskih predstavnika ili teritorijalni preustroj koji podrazumijeva i većinski hrvatski entitet.

Grmoja (Most): Rezolucija se sada svodi na promašen cilj

Upravo se to, rekao je Nikola Grmoja (Most), spominjalo u prvotnoj verziji DP-ove Rezolucije koja se sada, ocijenio je, svodi na promašen cilj.

Predlagatelj, predsjednik DP-a i potpredsjednik Sabora Ivan Penava pojasnio je pak da se amandman ne prihvaća "jer predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg Rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja BiH koji nisu predmet ove Rezolucije".

Iz Mosta su tražili da se u Rezoluciju uvrsti i poziv Vladi RH da koristi sve političke i diplomatske instrumente, uključujući i pravo veta u međunarodnim institucijama kada su ugroženi interesi Hrvata u BiH. Prvotni prijedlog je i to sadržavao, ali je zbog HDZ-ove politike dodvoravanja uklonjen, istaknuli su iz Mosta na što im je Penava odgovorio da "Rezolucija nije mjesto za propisivanje konkretnih instrumenata vanjske politike RH".

Klub Mosta amandmanom je predložio i zaštitu Hrvata na području cijele BiH, uključujući i entitet Republiku Srpsku, proglašavanje personom non grata političkih dužnosnika koji potiču izborni inženjering i svojim djelovanjem negiraju prava hrvatskog naroda da bude suveren i konstitutivan, kao i zabranu ulaska u RH osobama koji negiraju i vrijeđaju hrvatski identitet, Hrvatsko vijeće obrane i druge važne odrednice hrvatskog naroda u BiH.

No, predlagatelj je poručio da bi se time zadiralo u ovlasti izvršne vlasti te međunarodnopravne obveze RH.

Mostovi zastupnici tražili su i reviziju nezakonito stečenih hrvatskih državljanstava u slučajevima gdje postoje osnovane sumnje na zlouporabe, a Penava je priznao da su pojedini prvotni prijedlozi izmijenjeni ili izostavljeni "zbog potrebnog stupnja suglasnosti za donošenje Rezolucije".

"Ovo je jedna od najtežih optužbi iz usta koalicijskoj partnera HDZ-a. Snažno ste optužili premijera Plenkovića i HDZ da ste morali odustati od sasvim legitimnog zahtjeva kako bi Rezolucija prošla", poručio je Grmoja DP-u.

Most je također zahtijevao da suradnja RH bude sa svim relevantnim hrvatskim političkim i društvenim čimbenicima u BiH, a ne samo s jednom strankom ili jednom političkom organizacijom, kao i brisanje Mostarskog sporazuma iz preambule Rezolucije jer je, kako su naveli, riječ o međustranačkom dogovoru koji nije riješio ključne probleme i koji ne zaslužuje biti dio službenog dokumenta Republike Hrvatske.

Penava (DP): Amandmani Mosta su vrlo konstruktivni i bliski, no...

Penava je nakraju pozdravio inicijativu Kluba Mosta s amandmanima za koje kaže da su "vrlo konstruktivni i bliski".

No, dodao je, konačni tekst Rezolucije je plod aktualnog političkog trenutka i konstelacija u Hrvatskoj i prethodnog dogovora unutar vladajuće koalicije s ciljem osiguranja izglasavanja same Rezolucije u Saboru.

Grmoja je uzvratio da je DP krenuo s dobrim namjerama i motivima, ali da je prezentirana verzija u potpunosti oslabljena i razvodnjena. "Svjestan sam da je na vas izvršen snažan pritisak od Frke Petešića i premijera Plenkovića", dodao je.