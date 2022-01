Ne, flurona nije nova strašna varijanta koronavirusa i to nije službeni medicinski izraz, ali fenomen istovremene zaraze gripom i koronavirusom je stvaran i medicinsku zajednicu nimalo ne iznenađuje. Osoba može biti istodobno zaražena s više virusa ili virusom i nekom vrstom patogena poput bakterije ili parazita.

"To je prirodna pojava"; kazala je Isabella Cattadori, izvanredna profesorica biologije pri Sveučilištu u Pennsylvaniji.

To ne znači da zarazu ne treba izbjegavati.

Kada su britanski znanstvenici prije gotovo dvije godine otkrili prve slučajeve simultane zaraze gripom i virusom covida, izračunali su da u ovih pacijenata postoji dvostruko veća mogućnost od smrtnog ishoda nego u zaraženih samo koronavirusom.

Do sada su u pandemiji istovremene zaraze bile rijetka pojava - posebice prošle zime kada je broj slučajeva zaraze gripom bio iznenađujuće nizak (ovaj trend stručnjaci su pripisali fizičkom distanciranju).

Slučajevi gripe ove su zime ipak u porastu pa stručnjaci savjetuju da se svakako poduzme sve da se 'koinfekcija' izbjegne. Oba virusa šire se zrakom pa je izbjegavanje napučenih i loše provjetrenih mjesta, uz nošenje maske, najbolji način za izbjegavanje zaraze ovim virusima. Za oba stanja postoje učinkovita cjepiva.

Uobičajeno, ovogodišnja cjepiva za gripu nisu savršena za varijante gripe u cirkulaciji, ali to nije razlog za necijepljenje, kaže Thomas Fekete, profesor pri Katzovoj školi medicine Sveučilišta u Tempeu.

Svaka obrana od virusa pomaže kako pojedincima, tako i drugima koji možda spadaju u ranjivije skupine.

"Uz to što smanjujete rizik od zaraze za sebe", izjavio je, " štitite i ljude u svojoj okolini."

Iako su infekcije s više virusa istovremeno uobičajene, pojedinosti o tome kako imunološki sustav reagira su komplicirane i ovise o faktorima kao što su vrijeme zaraze i tip virusa.

Tko je skovao izraz flurona?

Teško je kazati. Među prvima koji su počeli koristiti ovaj izraz je kolumnist Jerusalem Posta, prije više od godinu dana.

Naziv je kovanica engleskog naziva za gripu (flu) i korone.

Izraz nije dobio na popularnosti do ovog mjeseca, vjerojatno kao odgovor na novinske naslove o takvom slučaju u Izraelu. Nije trebalo dugo da ovaj izraz postane zanimljiv i komičarima.

Američki komičar Weird Al Yankovic objavio je tweet u kojem piše kako bi rado izbjegao "My Flurona", referirajući se na pop singl "My Sharona" iz 1979. godine. Televizijski voditelj Conan O'Brien izmislio je, pak, vlastiti izraz u tweetu "Flurona me podsjetila na ono doba kada sam bolovao od herpmidije."

Drugi su upozorili kako bi ova kovanica mogla ljude navesti na pogrešan zaključak da smo suočeni s nekim novim hibridnim virusom.

Važno je opet napomenuti da se ne radi o istoj vrsti virusa niti da se oni mogu spojiti u neku vrstu supervirusa. Svaki virus sadrži genetske upute koje mu omogućuju kopiranje samo sebe samoga, kazala je Cherry.

Kako je moguća zaraza dvama virusima istovremeno?

Na isti način kao što možete biti zaraženi samo jednim virusom: izlaganjem.

Ako se osoba nalazi na mjestu na kojem kruže virusi - to jest, svakom mjestu na kojem ima drugih ljudi - može biti izložena zarazi dvama virusima. Ili čak i više.

Idealno bi bilo da oni koji se osjećaju bolesno ostanu kod kuće i smanje mogućnost zaraze drugim virusom.

Problematično je što virusi imaju period inkubacije koji može trajati par dana, a u tom periodu stanice virusa se u tijelu umnožavaju prije pojave ikakvih simptoma bolesti.

Lako se može dogoditi da se netko zarazi s više virusa prije nego uopće osjeti ikakve simptome i izolira se u svojoj sobi, kazala je Cherry.

Covid je jedan od virusa koji imaju dug predsimptomatski period koji može potrajati i do četiri dana, iako se pokazalo kako kod omikron varijante simptomi nastupaju nešto brže.

Ako ste često u većim grupama ljudi, istovremena zaraza gripom i koronavirusom nije neizgledna.

"Ako često ne nosite masku, vjerojatnije je da će te dobiti oba", dodala je .

Ovi respiratorni virusi najčešće u organizam ulaze kroz nosnice. Ponekad uspiju "uhvatiti" za stanice u dišnim putevima nakon čega penetriraju staničnu membranu, otimaju njezinu mašineriju i počinju se umnožavati - što je i sama definicija infekcije.

Virusi gripe hvataju se za sijaličnu kiselinu, tvar koja se nalazi na površini stanice. Koronavirus se pak hvata za receptor imena ACE-2. Iako oba virusa zahvaćaju stanice u istom dijelu tijela, nije izgledno da će jedan nadjačati drugoga, izjavila je Cherry. Štoviše, u stanici ima dovoljno mjesta za sve.

Hoće li s istovremenom zarazom bolest biti jača?

To ovisi o tajmingu. Ako zaraženi ima sreće, imunološki odgovor na prvog "osvajača" pomoći će pri obrani organizma od drugog, tvrdi Cherry.

To je tako zato što je prva razina obrane imunološkog sustava, poznata i kao urođeni imunitet, nespecifična - nije prilagođena specifičnoj vrsti virusa.

Zaražene stanice protiv virusa se bore na više načina od kojih je jedan stvaranje proteina interferona koji bi organizmu nakon borbe s jednim virusom trebali pomoći da se izbori i s drugim.

To ne znači da bi bilo pametno namjerno dobiti drugu infekciju. Iako se simptomi nakon zaraze drugim virusom uopće ne moraju pogoršati, to sigurno neće biti od pomoći.

Važno je nadodati kako u velikom broju slučajeva druga zaraza može znatno pogoršati stanje, kazao je Aartjan Velthuis, molekularni biolog s Princetona.

Postoji velika mogućnost da se to dogodi kada virusi zahvate različite dijelove tijela. Gripa češće zahvaća gornje dišne puteve, dok neke varijante koronavirusa mogu zahvatiti donje dišne puteve i probavni sustav, kazao je.

"Kombinirana infekcija može biti okidač za imunološke reakcije na više mjesta u tijelu pa i opći osjećaj slabosti može biti snažniji", dodaje.

Učinak koinfekcije može biti i gori kad je druga infekcija bakterijska. Gripa i covid uzrokuju privremeno oštećenje dišnih puteva što pacijentovom organizmu otežava borbu protiv bakterija, izjavio je Fekete.

"Bakterijama je olakšan ulazak u organizam", kazao je.

Kod starijih osoba i pušača, kaže, rezultat može biti upala pluća.

Što učiniti pri zarazi fluronom?

Moguće je da velik broj ljudi ni ne sazna da istovremeno ima covid i gripu jer testiranje na gripu izvan bolnice nije uobičajeno.

Bez obzira na to jeste li zaraženi jednim ili drugim virusom, ili oboma, uobičajeni savjeti i dalje vrijede:

Izbjegavajte druge. Pijte puno vode. Javite se svom liječniku i zovite hitnu pomoć ako imate teškoća s disanjem.

Liječenje je dostupno za obje vrste infekcija. Prije svega važno je ne paničariti, pogotovo ako ste cijepljeni protiv jednog ili oba virusa. Iako cjepivo možda ne sprječava zarazu, vrlo je vjerojatno da neće doći do težih simptoma.