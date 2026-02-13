Obavijesti

NADA ZA MILIJUNE

Znanstvenici: Parkinson se putem krvnog testa može otkriti prije nego što uništi mozak

Piše HINA,
Znanstvenici u Norveškoj i Švedskoj napravili su mogući iskorak u testovima krvi za otkrivanje Parkinsonove bolesti godinama prije nego što iscrpljujući simptomi bolesti počnu uzimati svoj danak

Istraživači sa sjedištem na švedskom Tehnološkom sveučilištu Chalmers u Göteborgu i norveškom Sveučilištu u Oslu rekli su da su otkrili rane "biomarkere" iscrpljujućeg neurološkog poremećaja u krvi. Ovo otkriće moglo bi otvoriti mogućnosti ključne za buduće liječenje, ali i za ranu dijagnozu putem krvnih testova, rekao je tim.

Također su primijetili da "ne postoji ni učinkovit lijek ni utvrđena metoda probira" za otkrivanje prisutnosti često fatalne bolesti "prije nego što je uzrokovala značajnu štetu mozgu".

Obično do trenutka kada postane očito da osoba boluje od Parkinsonove bolesti već je učinjena šteta, s do 80% relevantnih moždanih stanica "već oštećenih ili nestalih", prema istraživačima, čiji je potencijalni napredak objavljen u časopisu npj Parkinson’s Disease, dijelu grupe časopisa Nature.

"To znači da smo pronašli važan prozor mogućnosti u kojem se bolest može otkriti prije nego što se pojave motorički simptomi uzrokovani oštećenjem živaca u mozgu", rekla je Annikka Polster s Chalmersa.

Ova skandinavska studija najnovija je od nekoliko objavljenih posljednjih godina koje ukazuju na "biološke pokazatelje rane faze bolesti".

Tim sa Sveučilišta Zhejiang u Guangzhouu otkrio je sredinom 2025. da bi testiranje ušnog voska moglo pomoći u ranom otkrivanju, dok su otprilike u isto vrijeme znanstvenici iz Instituta Quadram i Europskog laboratorija za molekularnu biologiju (EMBL) rekli da su otkrili promjene u crijevnom mikrobiomu kod pacijenata s Parkinsonovom bolešću koje bi mogle biti povezane s izloženošću otapalima i pesticidima.

Krajem 2024. godine, tim sastavljen uglavnom od znanstvenika sa Sveučilišta u Kaliforniji usredotočio se na molekulu za koju je utvrđeno da igra ulogu u nastanku bolesti.

A 2021. godine, grupa predvođena Sveučilištem u Cambridgeu izjavila je da su pronašli "uvjerljive nove dokaze" o "ključnom proteinu" koji utječe na neurone.

