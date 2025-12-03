Obavijesti

'GOVOR MRŽNJE'

Zovko oštro osudila Heleza zbog izjave da ima 'ustaške gene'

Piše HINA,
Zovko oštro osudila Heleza zbog izjave da ima 'ustaške gene'
Split: Željana Zovko i Ante Mihanović o europskoj ribarstvenoj politici i regionalnom razvoju | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon istupa u američkom Kongresu, ministar obrane BiH Zukan Helez iznio je niz uvreda na račun Željane Zovko i Maxa Primorca

Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko oštro je osudila istup ministra obrane BiH Zukana Heleza koji je za nju i višeg dužnosnika američke Zaklade Heritage Maxa Primorca rekao da imaju "ustaške gene", nakon njegova jučerašnjeg istupa pred Odborom za Europu američkog Kongresa. 

Primorac je jučer sudjelovao u saslušanju Odbora Zastupničkog doma za vanjske poslove, Pododbor za Europu, o Zapadnome Balkanu i pritom istaknuo da Hrvati u BiH trpe tešku diskriminaciju od brojnije muslimanske (bošnjačke) zajednice te da im je uskraćeno pravo birati svoje političke predstavnike. To je, kako je naveo, rezultiralo padom populacije od 62 posto.

"Samo treći entitet na većinski hrvatskim područjima može spasiti ovu progonjenu kršćansku zajednicu", istaknuo je Primorac. Na tome saslušanju nazočila je i hrvatska eurozastupnica Zovko.

Na svom Facebook profilu nakon toga niz uvredljivih poruka uputio je ministar obrane BiH Zukan Helez (SDP BiH), a oglasilo se niz drugih političara. Helez je napisao da su Željana Zovko i Max Primorac "zadojeni fašizmom".

“Ovi nositelji ustaških gena, sljedbenici poražene ideologije 40-tih godina prošlog stoljeća, sada bi realizirali agresorske i fašističke ideje, koje 90-tih godina nisu uspjeli tenkovima”, napisao je Helez.

Zovko je u svojoj reakciji oštro osudila "neprihvatljive izjave i govor mržnje ministra obrane BiH Zukana Heleza". „Takav huškački rječnik potkopava napore predsjedateljice Vijeća ministara BiH Borjane Krišto, koja uporno nastoji osigurati napredak reformi, stabilnost institucija i približavanje Europskoj uniji, te udaljiti Bosnu i Hercegovinu od malignih utjecaja trećih zemalja. Nažalost, tragovi tih utjecaja vidljivi su i u retorici ministra, kao i u aktivnostima povezanim s vanjskim akterima”, naglašava Zovko.

Dodala je kako ideja o federalnom uređenju Bosne i Hercegovine nije nikakva ekstremistička ideja, nego je utemeljena na službenim dokumentima Europskog parlamenta, uključujući Rezoluciju od 6. veljače 2014. o napretku Bosne i Hercegovine, koja izričito naglašava važnost "načela federalizma i legitimnog političkog predstavljanja kao temelja stabilnog i funkcionalnog puta BiH prema Europskoj uniji".

