Župan Posavec i Kobal osuđeni zbog 10.000 kuna mita, ključna je bila rečenica: 'Deni me u ŽUC'

Međimurski župan Matija Posavec danas je na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno proglašen krivim zbog primanja 10.000 kuna mita od Josipa Kobala kako bi on bio ponovno imenovan za člana upravnog vijeća Županijske uprave za ceste (ŽUC). Krivim je proglašen i Kobal i to za davanje mita za trgovanje utjecajem, a obojica su nepravomoćno osuđena na djelomično uvjetne kazne.

Ako viši sud potvrdi presudu župan Posavec mora u zatvor na osam mjeseci dok je jedanaest mjeseci uvjetno na pet godina, a Kobal mora u zatvor na sedam mjeseci dok je preostalih osam mjeseci uvjetno na tri godine. To znači da drugi dio kazne neće ići u zatvor ako u vremenu kušnje ne počine novo kazneno djelo.

Obojica osuđenika moraju podmiriti paušalni iznos troškova od po 1500 eura, dok je dodatnih 468 eura trošak vještačenja. Također, od Posavca se oduzima imovinska korist u iznosu od 1327 eura, koju je dužan uplatiti u državni proračun u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

Posavec i pročelnik u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Milorad Novković oslobođeni su optužbi za dva slučaja pogodovanja prilikom zapošljavanja.

Obrazlažući presudu predsjednik sudskog vijeća rekao je da je nesporno vrijeme i mjesto događaja, kao i tadašnji položaj Posavca te funkcija Kobala.

- Nije sporan ni kontakt 6. svibnja 2021. u uredu prvooptuženog u županiji. Tom prilikom mu drugooptuženi daje 10.000 kuna. Ono što je bilo sporno je za što je bio taj novac. Iz snimki razgovora koje su se slušale u sudnici jasno se čuje o čemu optuženici govore, čuje se kako pričaju o predaji novca i kako drugooptuženi, siguran da će prvooptuženi dobiti izbore za župana, govori onu čuvenu rečenicu: 'Deni me u ŽUC!' Pravo je prvooptuženoga da se kandidira na izborima, pravo je i drugooptuženoga da u tim izborima donira novac kome želi, no ako se očekuje bilo kakva protuusluga nije riječ o donaciji nego o mitu - kazao je predsjednik sudskog vijeća dodajući da je, prema njihovu mišljenju, isključena mogućnost u kojoj župan može zakonito primati bilo kakav iznos u gotovini.

Te kako je utvrđen i slijed događaja, primanje novca i potom, ponovno imenovanje Kobala.

Pojasnio je i da je za kazneno djelo primanje mita za trgovanje utjecajem zapriječena kazna od jedne do deset godina zatvora, a za davanje mita za trgovanje utjecajem od jedne do osam godina te kako je vijeće smatralo da će i djelomična uvjetna kazna biti dovoljna opomena optuženicima da više ne čine kaznena djela.

Posavcu je prilikom odmjeravanja kazne olakotnim cijenjen društveni angažman i ranija neosuđivanost, dok je otegotnim cijenjena činjenica da je drugom uplatom pokušao prikriti da je riječ o mitu.

Kobalu je olakotnim cijenjena činjenica da nije kažnjavan, kao i da je riječ o čovjeku poodmakle dobi koji ima ozbiljnih problema sa zdravljem.

Vezano uz druge dvije točke optužnice u kojima se teretilo Posavca i Novkovića, vijeće je smatralo da je riječ o graničnoj situaciji, no u kojoj ipak nema kazneno-pravne odgovornosti.

- Na svaki javni natječaj može se javiti tko god poželi i smatra da ima uvjete za to radno mjesto, a termin osiguravanje zapošljavanja u ovom je slučaju preširok pojam. U tu je svrhu osnovano povjerenstvo koje je imalo tri člana, a nitko od ta tri člana nije govorio da bi dali pitanja ili odgovore bilo Novkoviću bilo Posavcu. Vijeće u ovom slučaju ostavlja jedan širi kontekst mogućnosti izbora budućih zaposlenika županije - kazao je sudac.

Župan Posavec nije krio da je iznenađen presudom.

- Mislim da je ova presuda definitivno jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Zato, jer po meni i po mom osobnom dojmu, bi se sudske presude trebale donositi na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. I to vam upravo dokazuje da od tri točke za dvije smo oslobođeni. Dakle, ostala je samo ta jedna točka i to koja točka je ostala. Ostala je točka gdje vi na jedan demokratski način dobijete povjerenje birača. Imate sastav predstavničkog tijela koje je potpuno odvojivo od izvršnog tijela i predstavničko tijelo donosi neku odluku. I za tu odluku ste vi krivi - kazao je Posavec.

Upitan hoće li nakon ovakve presude dati ostavku, kazao je da je tek riječ o nepravomoćnoj odluci i da, ukoliko ona postane pravomoćna, mu mandat prestaje po sili zakona. No, prvo sud treba u roku od mjesec dana napisati i strankama poslati pisani otpravak presude, na tu presudu stranke imaju pravo žalbe, a ona onda ide na Visoki kazneni sud.

Budući da nitko nije u istražnom zatvoru, nije riječ o hitnom predmetu te ne postoje neki fiksni rokovi u kojima VKS mora donijeti odluku.