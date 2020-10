Zvonimir Troskot bit će Mostov stranački povjerenik za Zagreb

Mostov stranački povjerenik za grad Zagreb bit će Zvonimir Troskot, objavio je u utorak na konferenciji za novinare predsjednik stranke Božo Petrov. Najavio je i važnu ulogu Mosta na lokalnim izborima

<p>Krenuli smo s izgradnjom stranačke infrastrukture po mjesnim odborima i gradskim četvrtima što je svojevrsna priprema za lokalne izbore, no oni nam nisu cilj nego izgradnja snažne stranačke strukture u Zagrebu, rekao je <strong>Zvonimir Troskot.</strong></p><p>Dodao je da su osnovali izborni stožer za grad Zagreb koji će nositi organizaciju posla za lokalne izbore. </p><p>Upitan hoće li biti i gradonačelnički kandidat u Zagrebu Troskot je rekao kako će svog kandidata za gradonačelnika, koji će biti najbolji za tu poziciju, objaviti kada za to dođe vrijeme. </p><p>Politički tajnik Mosta <strong>Nikola Grmoja</strong> rekao je kako je Most u sve četiri zagrebačke izborne jedinice ostvario fantastičan rezultat na prošlim parlamentarnim izborima i da sada to žele pretočiti i u rezultat na lokalnim izborima, no da to nije jedini cilj, već i izgradnja snažnog Mosta u gradu u Zagrebu.</p><p>Prva smo politička opcija koja je osnovala izborni stožer i započela pripreme za lokalne izbore, rekao je Grmoja.</p><p>Vezano za zbivanja u KB Dubrava predsjednik Mosta<strong> Božo Petrov</strong> rekao je da nemaju potpune informacije o tome i da bi nadležne službe trebale transparentno izvješćivati javnost što se tamo događa, a ako se ispostavi da su objavljene informacije netočne onda bi za to netko trebao snositi sankcije.</p><p>Do tada možemo samo vjerovati što se događa, rekao je Petrov pozvavši i medije da daju svoj obol u otkrivanju istine kroz istraživačko novinarstvo.</p><p>U vezi s pozivom HUBOL-a na uključivanje liječnika saborskih zastupnika u rad zdravstvenog sustava, Petrov je rekao da je on na raspolaganju još od 2013. kada je ušao u politiku i da nikada nije bježao od svog primarnog poziva.</p><p>Što se tiče epidemioloških mjera, Petrov smatra da lockdown neće imati smisla niti za gospodarstvo niti će značajnije zaustaviti virus, već je nužno da se previše ne optereti zdravstveni sustav. Mjere služe za to, a ne da bismo ugasili kompletnu državu na nekoliko mjeseci, poručio je.</p><p>Mjere koje se donose treba balansirati u skladu s opterećenjem zdravstvenog sustava i moramo naučiti živjeti s tom respiratornom bolešću kao i sa drugima koje dolaze u budućnosti, naglasio je.</p><p>Upitan o ideji osnivanja državne veledrogerije, Petrov je rekao kako nije problem što ju nemamo, nego što vlada ne poštuje zakon kojim je propisano da će 1,5 milijardi kuna odvajati za ranjive skupine.</p><p>HZZO-u su uzeli 500 milijuna kuna i tako namaknuli minus koji se stvara veledrogerijama i HZZO-u sada nedostaje taj novac za receptne lijekove, upozorio je. Oni doslovno pretaču iz šupljeg u prazno, umjesto da poštuju zakon i reformiraju sustav, ocijenio je. </p><p>Kada bi se redovito plaćala roba veledrogerijama, cijene lijekova bi bile puno niže, ustvrdio je Petrov. Cijene lijekova u Hrvatskoj više su nego u zemljama u okruženju, jer su veledrogerije kašnjenje u plaćanju već uračunale u cijenu, znajući da će plaćanje kasniti, a država će im na kraju to platiti. Jedini koji ispaštaju su porezni obveznici. To treba promijeniti, a ne osnivati državnu veledrogeriju, smatra Petrov.</p><p>Na upit hoće li podržati rebalans državnog proračuna rekao je kako će oni imati svoj prijedlog.</p>