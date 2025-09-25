Alyssa Milano iznenadila je sve: 'Mičem implantate iz grudi...'

Alyssa Milano iznenadila je obožavatelje na svojim društvenim mrežama. Američka glumica na svojem je Instagram profilu donijela vrlo važnu odluku. Uz fotografiju u bolničkoj haljini i kapi, Milano je otkrila da će konačno ukloniti implantate iz grudi.

- Danas se oslobađam tih lažnih narativa, dijelova mene koji nikada nisu bili dijelovi mene. Oslobađam se tijela koje je bilo seksualizirano, koje je bilo zlostavljano, za koje sam vjerovala da mi je potrebno da bih bila privlačna; voljena; uspješna; sretna. I time se nadam da oslobađam svoju kćer Bellu od ikad osjećanja tih istih nezdravih zahtjeva - započela je Alyssa .

- Sada želim biti jasna da će mnoge žene pronaći slobodu i ljepotu u odabiru svojih implantata. Ono što je za mene lažna priča, za njih može biti upravo ono pravo, i jako sam sretna što sve možemo pronaći svoju ženstvenost i mir pod vlastitim uvjetima. Također me iznimno inspiriraju žene poput Michelle Visage koje su bile otvorene i javne o svojim vezama s implantatima za grudi, olakšavajući meni i bezbrojnim drugima da pronađemo vlastiti put - nastavila je Milano.

- Danas sam voljena. Ženstvena sam. Privlačna sam. I uspješna sam. Ništa od toga nije zbog mojih implantanata. I dalje ću biti sve to kada se probudim i oni nestanu. Toliko je radosti u tom znanju i slobodi u opuštanju onoga što nikada nisam bila ja. Danas sam svoje autentično ja. Danas sam slobodna. Ažuriranje. Udobno mi je u krevetu i jedem hranu koju mi je mama napravila. Hvala Vam na lijepim riječima. Cijenim podršku - zaključila je glumica, nakon čega su joj stigli brojni komentari podrške.

'Volim te! Tvoje oslobođenje će inspirirati i osloboditi druge!', 'Jučer sam dobila eksplantat. Stvarno sam ovo trebala čuti. Hvala', 'Tako divnu poruku šalješ svojoj kćeri! Tako hrabro, Alyssa!', 'Čestitam!!!!! I ja sam svoj skinula - stvarno je oslobađajuće!', 'Sretna sam zbog tebe dušo', pisale su joj obožavateljice.

Ranije je Alisa otvorila dušu i kada je priznala da je dva puta pobacila. Borila se i s koronavirusom kada je priznala da joj otpada kosa. Također, našla se i u sukobu s Britney Spears, kada ju je pjevačica optužila za zlostavljane nakon što je glumica objavila tweet koji ju je uvrijedio.

Podsjetimo, Alisa je trenutno u braku s Davidom Bugliarijem s kojim je u bračnu luku uplovila 2009. godine. Zajedno su dobili i dvoje djece, sina Miloa i kći Elizabellu. Prije toga, 1999. godine bila je i u braku s glazbenikom Cinjunom Tateom, od kojeg se razvela iste godine.

