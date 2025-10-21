Obavijesti

SAMO JEDAN U NIZU

Andrija Milošević postao žrtva prevare, angažirao i odvjetnika

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Andrija Milošević postao žrtva prevare, angažirao i odvjetnika
Zagreb: Andrija Miloševi? s predstavom Zlatni lan?i? od bižuterije gostovao u Vidri | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Twitter

Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokoš koja donosi novac, ne nasjedajte. Nemam veze s tim, poručio je glumac u utorak na Instagramu

Andrija Milošević postao je žrtva internetske prevare. Glumac je u utorak na Instagramu upozorio da se njegov lik koristi u lažnim reklamama koje pomoću umjetne inteligencije promoviraju brzu zaradu. Poručio je da s time nema nikakve veze te da je angažirao odvjetnika kako bi pokušao zaustaviti širenje takvih objava.

'JAUCI SU DRAMATIČNI' Supruga Andrije Miloševića je pokazala kako muškarac pod gripom izgleda i nasmijala sve
Supruga Andrije Miloševića je pokazala kako muškarac pod gripom izgleda i nasmijala sve

- Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokoš koja donosi novac, ne nasjedajte. Nemam veze s tim. To je klasična prevara, pokušavam putem odvjetnika stati na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti namjeravam. Dijelite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem - poručio je glumac.

Foto: Instagram/screenshot

No Milošević nije jedini koji se našao na meti prevaranata. Dobro pazite s kime razgovarate. Sa mnom sigurno ne. Tim je riječima pjevačica Nina Badrić upozorila svoje pratitelje na internetske prevarante koji se lažno predstavljaju kao ona.

- Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju moju profilnu sliku. Budite na oprezu jer traže svašta - dodala je u rujnu na Instagramu.

O TRANZICIJSKIM SNOVIMA I STVARNOSTI Andrija Milošević počinje novu turneju s monodramom 'Zlatni lančić od bižuterije', a evo i gdje
Andrija Milošević počinje novu turneju s monodramom 'Zlatni lančić od bižuterije', a evo i gdje

Ovo nije prvi put da se Nina susrela s ovakvim pokušajima prevare. Ranije su se njezinim obožavateljima javljali profili koji su koristili njezino ime za promociju različitih proizvoda. U jednoj prevari netko je u Ninino ime govorio o mršavljenju.

- Pozdrav draga Nina. Kruže videa u kojem dajete intervju i govorite da ste s nekim keto praškom skinuli kilograme. Ako biste mi htjeli odgovoriti, je li taj video montaža? Jer u istom nazivate ljude koji vježbaju idiotima - napisala joj je jedna žena.

- Vjerujem da ste dovoljno pametni da znate što je fake news. Ako niste vidjeli proizvod na mom službenom profilu da ga promoviram, onda vam je valjda jasno da iza toga ne stojim ja - odgovorila je Nina.

Foto: Instagram

Kroz slične situacije prošli su i Mate RimacVladimir Kočiš Zec, Mirko Fodor, Damir Kedžo..., čiji su se likovi, glasovi i izjave također pojavili u lažnim oglasima i izmišljenim vijestima na društvenim mrežama.

- Zafrkancija Mate Rimca uživo dovela je do tragedije - pisalo je u objavi koja je kružila društvenim mrežama, a uz nju je bila priložena i fotografija Rimca i zapaljenje svijeće, kao i link s naslovom 'Danas se opraštamo od Mate Rimca'.

HUMORISTIČNI GLUMAC Andrija Milošević napravio je drastičnu promjenu u izgledu: To peče i boli, oko mi je iscurilo
Andrija Milošević napravio je drastičnu promjenu u izgledu: To peče i boli, oko mi je iscurilo

Lažna vijest o smrti Vladimira Kočiša Zeca iz Novih fosila toliko se brzo širila da je glazbenik morao sam reagirati: 'To nije za šalu. Kad se umiješa umjetna inteligencija, ode sve k vragu.'

Na udaru prevaranata bio je i Damir Kedžo, čije se ime koristilo u lažnim oglasima o kriptovalutama.

- Upravo mi se javio čovjek kojem je susjed uložio zadnji novac ponukan ‘mojim intervjuom’. Takav intervju ne postoji. Internet je postao čudno mjesto - koristite mozak i ne nasjedajte na obećanja o brzoj zaradi - poručio je pjevač.

Zagreb: Poznati na Good Vibes Networking partyju
Zagreb: Poznati na Good Vibes Networking partyju | Foto: ILUSTRACIJA/Neva Zganec/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

