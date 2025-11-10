Obavijesti

SJETNA BALADA

Balada koja šaptom dira srce: Marko Mršić na glazbenu scenu donosi novu pjesmu 'Alergeni'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROMO

U jednostavnosti i tišini krije se snaga stihova nove pjesme slavonskog glazbenika, koja gotovo sve poziva na mir, kao i introspektivno slušanje

Bez buke i velikih riječi, Marko Mršić donosi pjesmu 'Alergeni' koja podsjeća da mir i tišina još uvijek mogu imati snagu. U vremenu stalne izloženosti i preglasnih emocija, ovaj 29-godišnji glazbenik iz Slavonskog Broda bira put koji vodi prema smislu. Njegov novi singl je melankolična balada u čijoj se smirenosti krije neočekivana toplina. Autor glazbe i teksta je Marko Mršić, dok aranžman potpisuju on i Zlatko Čošić, koji je zaslužan za miks i master u Golden Corner Studiju.

Foto: PROMO



Videospot, snimljen u Slavonskom Brodu, režirao je Hrvoje Wächter, stvarajući jednostavnu priču u kojoj svaki kadar ostavlja prostor za tišinu. Mršić u glazbi cijeni poetičnost, filozofski pristup pisanju tekstova i mističnu atmosferu s čvrstom rokerskom podlogom. Ne skriva da su mu najveći poticaj bili domaći autori s izraženim autorskim identitetom, a među utjecajima posebno izdvaja Branimira Štulića, čije mu je stvaralaštvo otvorilo put prema vlastitom izrazu.

Po zanimanju učitelj, Marko radi u osnovnoj školi za djecu s teškoćama u razvoju, a njegov miran i tih svakodnevni svijet se često, posve nenamjerno, prelijeva u njegovu glazbu.

Njegove pjesme ne nastaju iz potrebe za pažnjom, već iz potrebe za razumijevanjem: “Ne želim objašnjavati pjesmu. Ako se osjeti, sve je već rečeno.” opisuje svoj rad Marko.

Foto: PROMO


Njegov pristup nije otpor trendovima, nego povratak glazbi koja ne glumi ništa. Za svoju glazbenu karijeru nema kalkulacija ni strategija, ni spektakla. Samo uvjerenje da pjesma, ako vrijedi, pronađe svoj put sama. Možda je upravo u toj jednostavnosti njegova snaga.

Ova ljubavna pjesma, iako melankolična, ne ostavlja gorak okus - više mir, nego tugu, a dostupna je na svim platformama.

Stigao nam je soundtrack ove jeseni - nenametljiv, tih i stvaran.

Foto: PROMO

