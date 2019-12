Bivša časna: Cijeli život brinula za bližnje, a sad nema ništa...

Na danasnji dan prije tri godine izbole su me pcele ;) ... salim se... nije me nista izbolo vec sam malo bila veeelika.... ova slika desno otprije par minuta, pokusaj je slaganja iste face ali nije bas uspjesna... jedino sto je na obje slike isto je moja "sredjena" frizura ;) ... da, eto tak je to bilo... podbuhlo, nesigurno, i o ak, sjetno.... i tesko tadasnjih 130ak kilograma...nasla sam nekim cudom stare fotke i malo se sokirala...ja se fakat tada nisam dozivljavala tako ogromnom...sada me sora feeling nekog nezadovoljstva, pa kad ponovo ovako iskopam neke stare fotke, onda ta moja bahatost i pogled na moju "nezavrsenost" da neZavrsenost splasne i velim sama sebi kak sam bas ponekad jako glupa i nezahvalna....da...malo nekada padnete pod razne utjecaje koji vas onda cine nezadovoljnima sobom i nedovoljno cak i dobrima, al ak ste se kao i ja popiknuli tako nekad na necije kritike, zveknite sami sebi samar...dokle god ste zdravi i sretni VI STE SAVRSENI !!! 😊😎🤗😘 #savrsenonesavrseni #najbolji #motivacija #jele #samokreni #trenkamoilkaj? #transformation #motivation #fitness

