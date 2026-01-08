Bivša misica Biljana Mančić o detoksu: 'Vodi li ovo prema ravnoteži ili je prolazna faza?'

Bivša Miss Universe Hrvatske Biljana Mančić već tjednima otvoreno dijeli svoje iskustvo jednogodišnjeg detoks programa koji je započela u prošloj godini. Za 24sata otkrila je kako izgledaju sedmi i osmi tjedan, najteža faza tijekom koje se borila s brojnim izazovima.

- Sedmi i osmi tjedan detoxa došli su u razdoblju koje se često smatra najnezgodnijim mogućim trenutkom za bilo kakav režim – oko Božića i Nove godine. Zanimljivo je da se u tom trenutku više nitko nije čudio niti postavljao pitanja. Umjesto toga, ljudi oko mene su se jednostavno prilagodili - otkrila nam je.

Blagdani su, kaže, prošli mirno i bez stresa.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Na stolu je bilo svega što mi je u ovom detoxu dozvoljeno: biftek, teletina, puretina, različito povrće. jednostavno pripremljena hrana i razni komadi svježeg voća. Ništa nije nedostajalo. Nova godina, rođendani, obiteljska okupljanja,sve je prošlo u najboljem redu, bez osjećaja uskraćenosti i bez potrebe za objašnjavanjem - istaknula je.

U ovoj fazi više nije uvodila nova prehrambena pravila, ali je nastavila s ciljanom suplementacijom, svjesna da tijelo sada ulazi u dublju fazu čišćenja i da mu treba dodatna podrška.

- Ujutro sam uzimala: selen (za štitnjaču i imunitet), cink (za regeneraciju stanica i kožu), vitamin B kompleks (za živčani sustav), magnezij (za stabilan san) te ašvagandu i melisu kao podršku tijelu u ovoj zahtjevnoj fazi. Upravo tada sam primijetila da masno tkivo počinje jasnije nestajati. Tijelo se olakšavalo, konture su se mijenjale, ali paralelno s tim koža je počela reagirati. Pojavile su se sitne nepravilnosti, male upalne točkice, blage reakcije u periorbitalnom području i lagani pad tonusa, ne samo na licu nego i na tijelu - prisjetila se.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Nije bilo dramatično, ali je bilo dovoljno jasno da shvatim da se tijelo rješava nečega što je dugo bilo potisnuto. To je bio trenutak unutarnje krize. Onaj u kojem se zapitaš trebaš li stati. Jer kad masno tkivo nestaje, a koža “pušta”, lako je posumnjati u proces. Ali istovremeno, glava je znala odgovor: ako detox ima smisla, onda ga ima upravo sada - iskreno je rekla.

Kako je istovremeno osjetila da se tonus kože na cijelom tijelu mijenja, odlučila je promatrati kako će se stanje dalje razvijati.

- Kao sljedeći korak planiram Morpheus tretman u mojoj poliklinici MakeOver, idealan za pokretanje kože, zatezanje i poticanje kolagena u fazi kada se tijelo prilagođava novom stanju. I baš tu se počelo postavljati jedno veće pitanje: ima li ovaj detox stvarno smisla? Ne u smislu odustajanja, nego u smislu promatranja. je li ovo put koji vodi prema ravnoteži ili samo prolazna faza. Hoće li se sve stabilizirati, hoće li tijelo izaći jače i otpornije, ili će se pokazati da je ovo bio tek jedan od pokušaja? Na ta pitanja u ovom trenutku nema odgovora, to može pokazati samo vrijeme. Sedmi i osmi tjedan nisu mi donijeli zaključke. Donijeli su signale - završila je Mančić.

Foto: PRIVATNA ARHIVA