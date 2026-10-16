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Bivša natjecateljica 'Survivora' dolazi u 'Supertalent' s čak dva talenta: 'Rekla bih da sam luda'

Piše 24sata,
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Bivša natjecateljica 'Survivora' dolazi u 'Supertalent' s čak dva talenta: 'Rekla bih da sam luda'
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Foto: Nova TV
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Gledatelje ove nedjelje očekuje još jedna zabavna epizoda popularnog showa 'Supertalent'

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Tri audicijske epizode Supertalenta su iza nas, a nakon što je Davor dodijelio svoj zlatni gumb, vrijeme je za nova iznenađenja! U četvrtoj audicijskoj epizodi, koja je na rasporedu u nedjelju, 18. listopada na Novoj TV, a dan prije na Nova Play, pred žiri stiže devet kandidata, među kojima su nova lica, ali i neki povratnici. Od veselih glazbenih nastupa do strašnih iznenađenja, epizoda donosi pregršt razloga za smijeh, ali i raspravu među članovima žirija!

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- Dobro, što ste me sad napali? - upitat će Davor nakon što njegovo mišljenje oko jednog nastupa izazove reakcije kolega, a koji je kandidat u pitanju, doznat ćemo u nedjelju.

Foto: NOVA TV

Epizodu će otvoriti Mandeep Kumar, koji je iz Indije stigao u Zagreb u potrazi za boljim životom, a žiri će pokušati osvojiti veselom pjevačkom točkom. Sasvim drugačiju atmosferu donose The Phobias, tri klauna čiji će nastup izazvati smijeh, ali i strah! Dok će Maja bježati oko sudačkog stola, neki od članova žirija dobro će se nasmijati.

Foto: Nova TV
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Nakon osam godina na pozornicu se vraća Elizabeth Zacero, bivša natjecateljica Survivora koja se nedavno pojavila i u epizodnoj ulozi u seriji 'Slučajna obitelj'.

- Rekla bih da sam luda, ali u mjeri, snažna i pozitivna. Svoju snagu crpim iz dosta situacija koje sam prošla u životu - otkriva Elizabeth koja je nakon gubitka oca pronašla novu snagu.

- Na Supertalentu se predstavljam s dva prekrasna talenta. Oba su teška, ali ja ih spajam - najavljuje.

Foto: Nova TV

Messoudi Brothers, Karim i Soffien, svoju će žonglersku točku pretvoriti u pravi party, dok će se Gordon Falker, polu Nijemac i polu Hrvat, predstaviti autorskim rapom kojim pruža podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iz Crne Gore stiže 15-godišnja Anika Krivokapić, samouka pjevačica koja uz punu podršku obitelji dolazi čuti mišljenje žirija i savjete za daljnji napredak. Neobičan spoj glazbe i sporta pokazat će Andreas Wessels iz Njemačke, a pozornicu će rasplesati hip-hop skupina GEMS, čiji je trener prije tri godine stigao do finala Supertalenta.

Foto: Nova TV
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Treći put pred žiri stiže i uporni Dragan Barić Rocky! Nakon što se dvaput predstavio pjesmom 'Divna', sada donosi autorsku pjesmu 'Amsterdam', uvjeren da će ovoga puta žiri razumjeti njezino značenje. Tko će oduševiti, tko iznenaditi, a zbog koga će se mišljenja žirija razići, doznajte u nedjelju od 20:15 na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play!

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