Gledatelje ove nedjelje očekuje još jedna zabavna epizoda popularnog showa 'Supertalent'
Bivša natjecateljica 'Survivora' dolazi u 'Supertalent' s čak dva talenta: 'Rekla bih da sam luda'
Tri audicijske epizode Supertalenta su iza nas, a nakon što je Davor dodijelio svoj zlatni gumb, vrijeme je za nova iznenađenja! U četvrtoj audicijskoj epizodi, koja je na rasporedu u nedjelju, 18. listopada na Novoj TV, a dan prije na Nova Play, pred žiri stiže devet kandidata, među kojima su nova lica, ali i neki povratnici. Od veselih glazbenih nastupa do strašnih iznenađenja, epizoda donosi pregršt razloga za smijeh, ali i raspravu među članovima žirija!
- Dobro, što ste me sad napali? - upitat će Davor nakon što njegovo mišljenje oko jednog nastupa izazove reakcije kolega, a koji je kandidat u pitanju, doznat ćemo u nedjelju.
Epizodu će otvoriti Mandeep Kumar, koji je iz Indije stigao u Zagreb u potrazi za boljim životom, a žiri će pokušati osvojiti veselom pjevačkom točkom. Sasvim drugačiju atmosferu donose The Phobias, tri klauna čiji će nastup izazvati smijeh, ali i strah! Dok će Maja bježati oko sudačkog stola, neki od članova žirija dobro će se nasmijati.
Nakon osam godina na pozornicu se vraća Elizabeth Zacero, bivša natjecateljica Survivora koja se nedavno pojavila i u epizodnoj ulozi u seriji 'Slučajna obitelj'.
- Rekla bih da sam luda, ali u mjeri, snažna i pozitivna. Svoju snagu crpim iz dosta situacija koje sam prošla u životu - otkriva Elizabeth koja je nakon gubitka oca pronašla novu snagu.
- Na Supertalentu se predstavljam s dva prekrasna talenta. Oba su teška, ali ja ih spajam - najavljuje.
Messoudi Brothers, Karim i Soffien, svoju će žonglersku točku pretvoriti u pravi party, dok će se Gordon Falker, polu Nijemac i polu Hrvat, predstaviti autorskim rapom kojim pruža podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iz Crne Gore stiže 15-godišnja Anika Krivokapić, samouka pjevačica koja uz punu podršku obitelji dolazi čuti mišljenje žirija i savjete za daljnji napredak. Neobičan spoj glazbe i sporta pokazat će Andreas Wessels iz Njemačke, a pozornicu će rasplesati hip-hop skupina GEMS, čiji je trener prije tri godine stigao do finala Supertalenta.
Treći put pred žiri stiže i uporni Dragan Barić Rocky! Nakon što se dvaput predstavio pjesmom 'Divna', sada donosi autorsku pjesmu 'Amsterdam', uvjeren da će ovoga puta žiri razumjeti njezino značenje. Tko će oduševiti, tko iznenaditi, a zbog koga će se mišljenja žirija razići, doznajte u nedjelju od 20:15 na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+