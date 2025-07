Bob Geldof i Brian May obilježili 40 godina od Live Aida: 'Bio je to jedinstven dan u mom životu'

Glazbenici koji su nastupili na Live Aidu, transatlantskom koncertu koji je prikupio milijune za pomoć u borbi protiv gladi u Etiopiji, u nedjelju su se okupili u Londonu na posebnoj izvedbi mjuzikla "Just For One Day" kako bi obilježili 40. godišnjicu humanitarnog događaja.

Među zvijezdama okupljenim u kazalištu Shaftesbury našli su se o organizatori Bob Geldof i Midge Ure, gitarist Queena Brian May, glazbenik Nik Kershaw i glumica Vanessa Williams.

Foto: Isabel Infantes

Na ovaj dan 1985. godine najveća imena glazbene industrije okupila su se na humanitarnom koncertu koji se prenosio televizijski i koji se održavao u isto vrijeme na Wembley stadionu u Londonu i John F. Kennedy stadionu u Philadelphiji.

Procijenjeno je da je 1.5 milijardi ljudi u svijetu pratilo Live Aid putem satelitskog prijenosa. Koncert je prikupio oko 100 milijuna dolara i inspirirao slične događaje diljem svijeta desetljećima kasnije.

Irski rocker i aktivist Geldof rekao je Reutersu da je Live Aid i dalje važan jer pokazuje snagu zajedničkog djelovanja. "A danas, u doba smrti dobrote, koju su uveli Trump, Vance i Musk, vjerojatno rezonira čak i snažnije", rekao je Geldof.

Foto: Isabel Infantes

Glazbenici su prisustvovali izvedbi kazališnog mjuzikla "Just For One Day: The Live Aid Musical" koji prikazuje događanja iza pozornice, s pjesmama Boba Dylana, Davida Bowieja, Madonne, Eltona Johna i Paula McCartneyja.

"Tada sam bio vrlo emotivan. Čak i razmišljanje od tome sada čini me emotivnim", rekao je Brian May, govoreći o Live Aidu iz 1985. godine. Nastup Queena tada na stadionu Wembley smatra se jednim od najvećih koncerata u glazbenoj povijesti rocka. "Bio je to jedinstven dan u mome životu", rekao je May.