Cruz Beckham napravio je novu tetovažu usred obiteljske drame

Cruz Beckham u ponedjeljak je pokazao još jednu novu tetovažu, i to u trenutku dok njegova glazbena karijera doista počinje cvjetati. Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, koji sada ima 20 godina, na svom je Instagramu podijelio fotografiju bez majice na kojoj se ističe novi crtež na njegovu tijelu.

Iako fotografija nije bila posve jasna, čini se da se radi o nekoj vrsti religioznog dizajna, sličnog onome kakav ima i njegov brat Romeo.

Foto: Instagram/screenshot

Tetovaža koja se nalazi iznad novog crteža nastala je prošle godine, a njome je odao počast pokojnoj legendi Beatlesa, Johnu Lennonu, tetovirajući stihove njegove pjesme iz 1980. godine, 'Just Like Starting Over', preko svojih ramena. Poznato je da braća Beckham gaje veliku ljubav prema tetovažama te često posjećuju poznatog tattoo umjetnika Certified Letter Boya u Londonu.

Posljednjih godina Cruz je marljivo usredotočen na svoju glazbenu karijeru, a prema riječima članova britanskog benda The Kooks, na putu je da postane prava rock zvijezda. Nedavno je debitirao s dva singla, 'Optics' i 'Lick The Toad' te je održao niz manjih nastupa uživo sa svojim bendom The Breakers.

Frontmen The Kooksa, 40-godišnji Luke Pritchard, neslužbeno mentorira mladog glazbenika na njegovu debitantskom albumu i uspoređuje ga s devetim studijskim albumom Beatlesa, poznatim kao 'White Album', na kojem su se našli kultni hitovi poput 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' i 'Blackbird'.

Foto: Instagram/kerolaychaves

​- On je briljantan. Ima sve što je potrebno. Mislim da je rock zvijezda, zaista to mislim. Bili smo s njim u studiju. Njegov album zvuči tako dobro, tako autentično. Pravo je osvježenje - rekao je Luke za The Sun prošli tjedan.

​- Znate, on sve snima potpuno autentično i pokušava uhvatiti tu magiju u nekim dijelovima. Mislim da je to nevjerojatno. On je prava stvar. Želi raditi stvari kako treba, želi okupiti svoju bazu obožavatelja na pravi način i želi samo izaći i svirati. Ovo su bili ludi dani za njega - dodao je.

Kasnije ovog i sljedećeg mjeseca, Cruz i njegov bend The Breakers kreću na turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu, a planiraju i nastupe u Parizu, Amsterdamu i Berlinu. Nakon objave turneje, među prvima ga je javno pohvalila majka Victoria, koja je oduševljeno poručila: 'Tako sam ponosna na tebe, Cruz!!'.

Sve se ovo događa nakon što se činilo da je Cruz povukao svoju prozivku upućenu bratu Brooklynu, budući da je obrisao sporni TikTok video objavljen prošlog utorka. U videu, koji je snimio s bratom Romeom, stajao je natpis: 'Zamislite da nas mrzite, a mi smo samo ovdje ovako.'

Video je protumačen kao provokacija jer je uslijedio nedugo nakon što je 26-godišnji Brooklyn iznio svoje osjećaje prema roditeljima, kojih se prošlog mjeseca odrekao u šokantnoj izjavi, kritizirajući 'neautentičan'način života svoje obitelji, o čemu piše Daily Mail. Dok su Victoria i David ostali šutjeti nakon kontroverze, Cruzov video izazvao je napetosti, što je vjerojatno dovelo do njegova brisanja.

Foto: Instagram/Victoria Beckham

Prošlog mjeseca Brooklyn je objavio oštru izjavu na šest stranica o svojoj obitelji, u kojoj je naveo da ga ne zanima pomirenje s njima, uključujući oca Davida, no braću Romea i Cruza te 14-godišnju sestru Harper nije spominjao. Unatoč tome, činilo se da je Cruz svojom objavom želio poslati poruku. Nije poznato zašto je obrisao video, iako su brisanje primijetili brojni korisnici TikToka koji prate obiteljsku svađu.